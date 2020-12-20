Зеленський розповів, чому дороги будують під час пандемії: рятуємо життя

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Президент Володимир Зеленський назвав дороги одним з найважливіших факторів, що впливають на порятунок життів під час коронавірусної епідемії. Глава держави підкреслює, що попри неодноразові звинувачення і критику за будівництво доріг, хворі нарешті можуть отримати своєчасну і дійсно швидку медичну допомогу. Особливо це важливо на тлі високої захворюваності респіраторними хворобами.

Володимир Зеленський уточнює, що якісні дороги допомогли врятувати життя і в інших ситуаціях. Так, дороги дозволили пожежним машинам оперативно добиратися до місць займання, зокрема під час лісових пожеж на Луганщині. Про це він сказав у великому інтерв'ю з The New York Times, опублікованому на сайті офіційного інтернет-представництва президента.

"А зараз не за добу можна доїхати, а з'явилася можливість добиратися за хвилини. Коли гасили пожежі, ми зберегли величезну кількість життів. Зараз ми бачимо, що важлива інфраструктура. Ми вже зробили, і це підтверджено, чотири тисячі кілометрів доріг у цьому році, що перевищує загальну кількість кілометрів доріг, зроблених за попередні 10 років. За рік зробили у 10 разів більше, ніж за десять років у сумі. Це, я вважаю, правильний крок. Скажу чесно, я цим дуже пишаюся", – пояснив Зеленський.

За його словами, в України є шанс за чотири-п'ять років побудувати всі інфраструктурні вузли. Особливу увагу президент виділив темі налагодження повідомлення з тимчасово непідконтрольними Україні територіями Луганської і Донецької області, а також Кримським півостровом.

"Туди теж тепер добираються гуманітарні вантажі як з України, так і від Червоного Хреста. Там ми просто побудували мости, відкрили КПВВ – контрольно-пропускні пункти, цього не було. Те ж зробили на території, прилеглій до окупованого росіянами півострову Крим. Там теж відкрили сучасні КПВВ, люди приїжджають, вони можуть там отримати всі адміністративні, фінансові послуги, відпочити, прийняти душ ", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що в наступному році Україна почне реалізацію глобальної реформи судової системи.

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