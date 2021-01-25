Зеленский рассказал, как его можно поздравить с днем рождения: не дарите подарки

Владимир Зеленский (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 25 января, отмечает день рождения. Ему исполнилось 43 года. Однако президент попросил тех, кто намерен его поздравить с днем рождения, не дарить ему личные подарки, а перечислить эти средства на благотворительность.

В понедельник, 25 января, должно состояться заседание фракции "Слуга народа", на которой будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.

Как рассказали в комментарии для РБК-Украина источники во фракции "Слуга народа", Владимир Зеленский предложил всем желающим его поздравить с днем рождения, перечислить средства для коммунальной больницы Кривого Рога.

"В начале фракции планируется его вступительное слово. Подарок будет абсолютно символический. А в целом, президент попросил депутатов не дарить личных подарков, а перечислить деньги, кто хочет, как благотворительную помощь коммунальной больнице Кривого Рога", - рассказал источник во фракции.

Известно, что на заседании фракции народные депутаты планируют обсудить закон о вакцинации от COVID-19, ликвидацию налоговой милиции и назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Владимир Зеленский сделал заявление по поводу украинского подростка, которого зверски избили в Париже.

А также рассказывали о том, что Владимир Зеленский потребовал подготовить план вакцинации от COVID для каждой области.