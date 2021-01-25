Зеленський розповів, як його можна привітати з днем народження: не даруйте подарунки

Володимир Зеленський (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 25 січня, відзначає день народження. Йому виповнилося 43 роки. Однак президент попросив тих, хто має намір його привітати з днем народження, не дарувати йому особисті подарунки, а перерахувати ці кошти на благодійність.

У понеділок, 25 січня, має відбутися засідання фракції "Слуга народу", на якій буде присутній президент України Володимир Зеленський.

Як розповіли в коментарі для РБК-Україна джерела у фракції "Слуга народу", Володимир Зеленський запропонував всім охочим його привітати з днем народження, перерахувати кошти для комунальної лікарні Кривого Рогу.

"На початку фракції планується його вступне слово. Подарунок буде символічний абсолютно. А в цілому, президент попросив депутатів не дарувати особистих подарунків, а перерахувати гроші, хто хоче, як благодійну допомогу комунальної лікарні Кривого Рогу", - розповіло джерело у фракції.

Відомо, що на засіданні фракції народні депутати планують обговорити закон про вакцинацію від COVID-19, ліквідацію податкової міліції та призначення Юрія Вітренко на посаду міністра енергетики.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Володимир Зеленський зробив заяву з приводу українського підлітка, якого по-звірячому побили в Парижі.

А також розповідали про те, що Володимир Зеленський зажадав підготувати план вакцинації від COVID для кожної області.