Зеленский и Путин встретятся в доме для любовницы короля (видео и фото)

Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина состоится в понедельник, 9 декабря, в Париже. Президенты Украины и России проведут беседу тет-а-тет после общения четверки "нормандского формата" - Франции, Германии, России и Украины. Как выгдядит место, где пройдет историческое событие и чем оно примечательно - в материале Styler.

Встреча "нормандской четверки" будет проходить в одном из красивейших архитектурных сооружений Франции с богатой историей - Елисейском дворце.

Парадный вход Елисейского дворца (фото: wikipedia.org)

Владимир Зеленский прибудет к дворцу в 14:55, а в 15:05 начнется официальная встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. На 15:30 запланировано общение с канцлером Германии Ангелой Меркель. В 16:00 состоится встреча всего состава "нормандской четверки", а в 18:45 - общение "четверки" со СМИ.

Владимир Зеленский и Владимир Путин будуь общаться уже после "нормандского формата". Точное время пока не называется.

Так выглядят ворота дворца в день встречи Зеленского с Путиным (фото: РБК-Украина)

Елисейский дворец сейчас является официальной резиденцией президентов Франции, но строили его не для этой цели. Здание было возведено в архитектором Арман-Клодом Молле в 1718-1722 в стиле Регентства.

Когда граф умер, правящий тогда король Людовик XV купил его для своей любовницы госпожи де Помпадур. Фаворитка, которой король не отказывал в деньгах, достроила здание, увеличив его площадь.

Вид на Елисейский дворец из парка (фото: wikipedia.org)

Для нужд правительства здание впервые стали использовать при Наполеоне I. А когда племянник Наполеона провозгласил себя Нополеоном III, он распорядился перестроить его. Так здание выглядит и по сей день.

Все президенты Франции встречают почетных гостей именно в этом дворце с почетным караулом Республиканской гвардии.

Хотя снаружи дворец довольно скромный, поскольку выполнен в сдержанном стиле Регенства, изнутри он сияет роскошью.

Елисейский дворец в Париже (видео: youtube.com)