Зеленський і Путін зустрінуться в будинку для коханки короля (відео і фото)

Зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна відбудеться в понеділок, 9 грудня, у Парижі. Президенти України і Росії проведуть бесіду тет-а-тет після спілкування четвірки "нормандського формату" - Франції, Німеччини, Росії та України. Як виглядає місце, де відбудеться історична подія і чим воно прославилося - в матеріалі Styler.

Зустріч "нормандської четвірки" буде проходити в одному з найкрасивіших архітектурних споруд Франції з багатою історією - Єлисейському палаці.

Парадний вхід Єлисейського палацу (фото: wikipedia.org)

Володимир Зеленський прибуде до палацу в 14:55, а в 15:05 розпочнеться офіційна зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. На 15:30 заплановано спілкування з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. О 16:00 відбудеться зустріч всього складу "нормандської четвірки", а о 18:45 - спілкування "четвірки" зі ЗМІ.

Володимир Зеленський і Володимир Путін буду спілкуватися вже після нормандського формату". Точний час поки що не називається.

Так виглядають ворота палацу в день зустрічі Зеленського з Путіним (фото: РБК-Україна)

Єлисейський палац зараз є офіційною резиденцією президентів Франції, але будували його не для цієї мети. Будівлю було зведено архітектором Арман-Клодом Молле в 1718-1722 в стилі Регентства.

Коли граф помер, правлячий тоді король Людовик XV купив його для своєї коханки пані де Помпадур. Фаворитка, якій король не відмовляв у грошах, добудувала будівлю, збільшивши його площу.

Вид на Єлисейський палац з парку (фото: wikipedia.org)

Для потреб уряду палац вперше стали використовувати при Наполеоні I. А коли небіж Наполеона проголосив себе Нополеоном III, він розпорядився пребудувати його. Так палац виглядає і донині.

Всі президенти Франції зустрічають почесних гостей саме в цьому палаці з почесним караулом Республіканської гвардії.

Хоча зовні палац досить скромний, оскільки виконаний у стриманому стилі Регенства, зсередини він сяє розкішшю.

Єлисейський палац у Парижі (відео: youtube.com)