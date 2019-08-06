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Зеленський публічно присоромив Богдана: з'явилося відео

STYLERЖиття    06.08.2019 - 23:59
Зеленський публічно присоромив Богдана: з'явилося відео
Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Володимир Зеленський на діловій зустрічі присоромив голову Офісу президента Андрія Богдана

У мережі з'явилося відео, на якому президент України Володимир Зеленський присоромив Андрія Богдана - голову свого Офісу. Гарант зробив це акуратно, через те, що Богдан відверто нудьгував на діловій зустрічі, коли спікер виголошував промову англійською мовою. Ролик опублікували на сторінці "Баба й кіт" в Facebook.

На відео можна побачити, як Богдан дивиться дивним поглядом попереду себе, намагаючись перебирати ділові папери. Він наче виглядає когось в залі, після чого президент жестом робить йому зауваження.

Відео: Зеленський і Богдан на діловій зустрічі (facebook.com/babaandkit)

Користувачі мережі відреагували на відео неоднозначно. Українці пишуть, що Богдану просто нудно на зустрічі і він вирішив побавитися.

  • Він хотів літачок з паперу зробити. Ну нудно ж.
  • Пустотливі ручки.
  • Хотілося б, звичайно, знати, що інтурист говорить.

Зеленський публічно присоромив Богдана: з'явилося відео

Скріншот коментарів (facebook.com/babaand)

А ось деякі українці вважають, що нічого такого на відео немає, мовляв, європейці вже давно не роблять вигляд, що затягують піджаки на зустрічах.

  • Вам всім, суддям, варто переглянути фото "продвинутих"державників Європи. Все б вам форму, а може хай буде більше змісту? Вже геть ніхто не затягує собі в "піджаки", якщо цього не вимагає протокол. Зробіть відео кожен "критик" одного свого дня-побачите чимало гримас. Все б вам аби було причесане, в обгортці, а що під нею... Абі зверху блищало. Мені теж багато чого не тішить в президентові, та вжеж не можна. бути настільки заскорузлими й критичними безпідставно. Потяг зупинився на станції "совок".
  • Вони навіть не слухають, що вони там взагалі роблять, а головне навіть не розуміють, про що йдеться.

Зеленський публічно присоромив Богдана: з'явилося відео

Скріншот коментарів (facebook.com/babaand)

А на другому ролику показано, як Андрій Богдан нервово смикає аркуш паперу, а президент робить йому зауваження і той показує жестами, що слухає його.

Відео: Зеленський і Богдан на діловій зустрічі (facebook.com/babaandkit)

Як ми раніше повідомляли, Андрій Богдан, який нещодавно написав заяву про відставку з посади голови Офісу Зеленського прокоментував звинувачення на його адресу. Журналісти звинуватили його в тому, що він намагався підірвати довіру суспільства до ЗМІ".

Нагадаємо, що раніше Зеленський знову прокоментував ситуацію з Богданом.

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