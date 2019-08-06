Зеленський публічно присоромив Богдана: з'явилося відео

Володимир Зеленський на діловій зустрічі присоромив голову Офісу президента Андрія Богдана
У мережі з'явилося відео, на якому президент України Володимир Зеленський присоромив Андрія Богдана - голову свого Офісу. Гарант зробив це акуратно, через те, що Богдан відверто нудьгував на діловій зустрічі, коли спікер виголошував промову англійською мовою. Ролик опублікували на сторінці "Баба й кіт" в Facebook.
На відео можна побачити, як Богдан дивиться дивним поглядом попереду себе, намагаючись перебирати ділові папери. Він наче виглядає когось в залі, після чого президент жестом робить йому зауваження.
Відео: Зеленський і Богдан на діловій зустрічі (facebook.com/babaandkit)
Користувачі мережі відреагували на відео неоднозначно. Українці пишуть, що Богдану просто нудно на зустрічі і він вирішив побавитися.
Скріншот коментарів (facebook.com/babaand)
А ось деякі українці вважають, що нічого такого на відео немає, мовляв, європейці вже давно не роблять вигляд, що затягують піджаки на зустрічах.
Скріншот коментарів (facebook.com/babaand)
А на другому ролику показано, як Андрій Богдан нервово смикає аркуш паперу, а президент робить йому зауваження і той показує жестами, що слухає його.
Відео: Зеленський і Богдан на діловій зустрічі (facebook.com/babaandkit)
Як ми раніше повідомляли, Андрій Богдан, який нещодавно написав заяву про відставку з посади голови Офісу Зеленського прокоментував звинувачення на його адресу. Журналісти звинуватили його в тому, що він намагався підірвати довіру суспільства до ЗМІ".
Нагадаємо, що раніше Зеленський знову прокоментував ситуацію з Богданом.