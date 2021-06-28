ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский придумал новый флешмоб (видео)

Новина українською →
Понедельник 28 июня 2021 19:55
Зеленский придумал новый флешмоб (видео) Фото: Зеленский придумал новый флешмоб (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Президент Украины Владимир Зеленский придумал новый флешмоб. В нем он призвал поддерживать сборную Украины по футболу, которая во вторник, 29 июня сразится со Швецией за выход в 1/4 финала Евро-2020.

Видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

Зеленский обратился к футболистам и рассказал, что во время матча вместе со сборной будет петь украинский гимн и кричать после каждого острого момента.

"Привет, моя дорогая сборная, Я - Владимир Зеленский, Президент Украины. Но завтра я буду обычным гражданином Украины, и я буду твоим фанатом. Я буду вместе с тобой все 90 минут", - рассказал Зеленский.

Кроме того, президент признался, что ему очень больно за каждую подножку. Однако, он очень радоваться каждому голу, который забьет Украины.

Зеленский призвал украинцев записывать видеообращение к сборной Украины по футболу и выражать слова поддержки. Под видео необходимо ставить хэштег:

  • #завтра_на_поли_ех_буде_не_11
  • #завтра_нас_буде_40_миллионов

Как известно, 29 июня, сборная Украины сыграет матч с командой Швеции на стадионе в Глазго. Трансляция будет в 22:00 на телеканале "Украина".

Ранее мы сообщали, что Украина на Евро 2020 уже установила ряд рекордов.

Также появилось видео реакции украинских футболистов на проход в плей-офф.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евро-2020 Футбол
LITE
Дожди со шквалами накроют Украину: где ждать непогоды
Дожди со шквалами накроют Украину: где ждать непогоды