Зеленский "предсказал" карантин еще в сериале "Слуга народа" (видео)

Про карантин в Украине Владимир Зеленский и авторы студии "Квартал 95" знали, судя по всему, еще несколько лет назад. Ну, или же кадры из сериала "Слуга народа", на которых киношный президент Василий Голобородько оказывается на пустых киевских улицах, - это просто забавное стечение обстоятельств.

Как бы там не было, но на это видео обратили внимание пользователи социальных сетей. Так, блогер Влад Антонов опубликовал на своей Facebook-странице фрагмент видео из сериала, где герой Зеленского едет правительственным авто безлюдному Крещатику, а потом останавливается на Майдане Независимости, на котором нет никого, кроме ворон. Глядя на пустынный город, перепуганный президент зовет людей, но в ответ ему - лишь карканье.

"Оставайся дома. Карантино", - написал Антонов, явно намекая на "пророческий" смысл фрагмента из сериала.

"Пророчество" относительно карантина в Украине в сериале с Зеленским

Тем временем, недавно появилась информация о том, что карантин из-за коронавируса могут продолжить, а украинцы останутся без Пасхи.