Зеленский появился на "Квартале 95": посмотреть концерт ему не дали (видео)

Владимир Зеленский появился в зрительном зале Дворца "Украина"
Владимир Зеленский появился на съемках новогоднего шоу "Вечернего Квартала" студии "Квартал 95". Появление президента в Дворце "Украина" в воскресенье, 15 декабря, попало на видео, которое в сети опубликовал журналист Дмитрий Кучер.
Зеленский показал со сцены купленный билет и занял свое место в первом ряду зрительного зала. В сети сообщают, что Зеленскому не давали посмотреть концерт, поскольку каждые две минуты к нему подходили фоткаться то взрослые, то дети.
Зеленский пришел на "Квартал 95" (видео: facebook.com/Дмитрий Кучер)
При этом "кварталовцы" не постеснялись показать пародию на номер "горила хата палала", а также жестко постебать любителя девушек по вызову нардепа Яременко.
Зеленский пришел на "Квартал 95" (фото: facebook.com/Дмитрий Кучер)
Судя по сообщениям в соцсетях, на концерте "Квартала" также побывали нардеп и экс-кварталовец "Юзик" Юрий Корявченков, замглавы ОП Сергей Шефир, премьер Алексей Гончарук, а также пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
Помощница Зеленского, кстати, выложила в сеть отрывок с праздничного концерта, на котором артисты со сцены исполнили песню про отсутствие обещанных посадок.
"Квартал 95" в тексте песни обращается к прокурорам со словами: "Весна прошла давно, еще не сел никто, а что зимой у вас, сажать не принято?"
Зеленский пришел на "Квартал 95" (видео: instagram.com/iuliia_mendel)