Зеленский появился на "Квартале 95": посмотреть концерт ему не дали (видео)

Владимир Зеленский появился на съемках новогоднего шоу "Вечернего Квартала" студии "Квартал 95". Появление президента в Дворце "Украина" в воскресенье, 15 декабря, попало на видео, которое в сети опубликовал журналист Дмитрий Кучер.

Зеленский показал со сцены купленный билет и занял свое место в первом ряду зрительного зала. В сети сообщают, что Зеленскому не давали посмотреть концерт, поскольку каждые две минуты к нему подходили фоткаться то взрослые, то дети.

Зеленский пришел на "Квартал 95" (видео: facebook.com/Дмитрий Кучер)

При этом "кварталовцы" не постеснялись показать пародию на номер "горила хата палала", а также жестко постебать любителя девушек по вызову нардепа Яременко.

Зеленский пришел на "Квартал 95" (фото: facebook.com/Дмитрий Кучер)

Судя по сообщениям в соцсетях, на концерте "Квартала" также побывали нардеп и экс-кварталовец "Юзик" Юрий Корявченков, замглавы ОП Сергей Шефир, премьер Алексей Гончарук, а также пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Помощница Зеленского, кстати, выложила в сеть отрывок с праздничного концерта, на котором артисты со сцены исполнили песню про отсутствие обещанных посадок.

"Квартал 95" в тексте песни обращается к прокурорам со словами: "Весна прошла давно, еще не сел никто, а что зимой у вас, сажать не принято?"

Зеленский пришел на "Квартал 95" (видео: instagram.com/iuliia_mendel)