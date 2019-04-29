Как Зеленский и Порошенко: приглашение на выпускной взорвало сеть

Выпускники обыграли ролики Зеленского и Порошенко, которыми они приглашали друг друга на дебаты
Выпускники 11 класса записали приглашение на выпускной вечер в стиле видеообращения Владимира Зеленского и Петра Порошенко, посредством которых они приглашали друг друга на дебаты.
Школьники Загатья Закарпатской области записали видео на фоне разрушенного села и разбитых дорог.
При чем первая часть была записана в стиле Владимира Зеленского, а вторая - в стиле Петра Порошенко.
Приглашая на праздник, который состоится 27 июня, школьники надеются, что плохие сельские дороги не помешают их одноклассникам прийти на выпускной.
В стиле ролика Зеленского молодежь подчеркнула, что приглашают на выпускной "не алкоголики, не наркоманы, не брехачи, не олигархи, а ученики 11 класса".
Выпускники из Закарпатья записали видео в стиле Зеленского и Порошенко (видео: facebook.com/shonyrecords)
Пользователи сети в восторге от подобной интерпретации политического видео главных участников президентской гонки 2019 года. Они оставляют множество комментариев под видео.
Напомним, будущий президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой. В своем поздравлении он поблагодарил защитников Украины и пожелал всем мира и добра.
Также сообщалось, что Зеленский заявил о выдаче украинских паспортов в России. Сеть неоднозначно отреагировала на заявление будущего президента.
Ранее сеть бурно отреагировала на переговоры Зеленского и Путина. Многие по-разному отнеслись к заявлению главы РФ о Донбассе.