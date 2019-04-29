Как Зеленский и Порошенко: приглашение на выпускной взорвало сеть

Выпускники 11 класса записали приглашение на выпускной вечер в стиле видеообращения Владимира Зеленского и Петра Порошенко, посредством которых они приглашали друг друга на дебаты.

Школьники Загатья Закарпатской области записали видео на фоне разрушенного села и разбитых дорог.

При чем первая часть была записана в стиле Владимира Зеленского, а вторая - в стиле Петра Порошенко.

Приглашая на праздник, который состоится 27 июня, школьники надеются, что плохие сельские дороги не помешают их одноклассникам прийти на выпускной.

В стиле ролика Зеленского молодежь подчеркнула, что приглашают на выпускной "не алкоголики, не наркоманы, не брехачи, не олигархи, а ученики 11 класса".

Выпускники из Закарпатья записали видео в стиле Зеленского и Порошенко (видео: facebook.com/shonyrecords)

Пользователи сети в восторге от подобной интерпретации политического видео главных участников президентской гонки 2019 года. Они оставляют множество комментариев под видео.

"Самое крутое приглашение на выпускной, которое я видела";

"Ну, думаю, они не только отметят свой выпускной, а станут очень популярными. Дети нереально крутые";

"Очень классно!"

"Бомба".

Напомним, будущий президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой. В своем поздравлении он поблагодарил защитников Украины и пожелал всем мира и добра.

Также сообщалось, что Зеленский заявил о выдаче украинских паспортов в России. Сеть неоднозначно отреагировала на заявление будущего президента.

Ранее сеть бурно отреагировала на переговоры Зеленского и Путина. Многие по-разному отнеслись к заявлению главы РФ о Донбассе.