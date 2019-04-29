Як Зеленський і Порошенко: запрошення на випускний підірвало мережу

Випускники обіграли ролики Зеленського і Порошенка, якими вони запрошували один одного на дебати
Випускники 11 класу записали запрошення на випускний вечір у стилі відеозвернення Володимира Зеленського та Петра Порошенка, за допомогою яких вони запршували один одного на дебати.
Школярі Загаття Закарпатської області записали відео на тлі зруйнованого села і розбитих доріг.
При чому перша частина була записана в стилі Володимира Зеленського, а друга - в стилі Петра Порошенка.
Запрошуючи на свято, яке відбудеться 27 червня, школярі сподіваються, що погані сільські дороги не завадять їх однокласникам прийти на випускний.
В стилі ролика Зеленського молодь наголосила, що запрошують на випускний "не алкоголіки, не наркомани, не брехачі, не олігархи, а учні 11 класу".
Школярі записали відео в стилі Зеленського і Порошенка (відео: facebook.com/shonyrecords)
Користувачі мережі в захваті від подібної інтерпретації політичного відео головних учасників президентських перегонів 2019 року. Вони залишають безліч коментарів під відео.
Нагадаємо, майбутній президент Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем. У своєму привітанні він подякував захисникам України і побажав всім миру і добра.
Також повідомлялося, що Зеленський заявив про видачу українських паспортів в Росії. Мережа неоднозначно відреагувала на заяву майбутнього президента.
Раніше мережа бурхливо відреагувала на переговори Зеленського і Путіна. Багато хто по-різному поставився до заяви глави РФ про Донбас.