Як Зеленський і Порошенко: запрошення на випускний підірвало мережу

Випускники 11 класу записали запрошення на випускний вечір у стилі відеозвернення Володимира Зеленського та Петра Порошенка, за допомогою яких вони запршували один одного на дебати.

Школярі Загаття Закарпатської області записали відео на тлі зруйнованого села і розбитих доріг.

При чому перша частина була записана в стилі Володимира Зеленського, а друга - в стилі Петра Порошенка.

Запрошуючи на свято, яке відбудеться 27 червня, школярі сподіваються, що погані сільські дороги не завадять їх однокласникам прийти на випускний.

В стилі ролика Зеленського молодь наголосила, що запрошують на випускний "не алкоголіки, не наркомани, не брехачі, не олігархи, а учні 11 класу".

Школярі записали відео в стилі Зеленського і Порошенка (відео: facebook.com/shonyrecords)

Користувачі мережі в захваті від подібної інтерпретації політичного відео головних учасників президентських перегонів 2019 року. Вони залишають безліч коментарів під відео.

"Найкрутіше запрошення на випускний, яке я бачила";

"Ну, думаю, вони не тільки відзначать свій випускний, а стануть дуже популярними. Діти нереально круті";

"Дуже класно!"

"Бомба".

Нагадаємо, майбутній президент Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем. У своєму привітанні він подякував захисникам України і побажав всім миру і добра.

Також повідомлялося, що Зеленський заявив про видачу українських паспортів в Росії. Мережа неоднозначно відреагувала на заяву майбутнього президента.

Раніше мережа бурхливо відреагувала на переговори Зеленського і Путіна. Багато хто по-різному поставився до заяви глави РФ про Донбас.