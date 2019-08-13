Зеленский попрощался со своим бизнесом: кому достались все его проекты

Президент Украины Владимир Зеленский расстался со своим бизнесом, как и пообещал еще весной 2019 года. Его юридический статус остался лишь в одной общественной организации – Молодежном центре "Лига смеха". О том, кто стал владельцем бизнеса Зеленского, пишет издание LIGA.net.

Большую часть своего бизнеса Зеленский передал давнему партнеру Сергею Шефиру – он получил свою долю в восьми компаниях. Брату Сергея Борису Шефиру, который является шеф-редактором и автором "Студия Квартал-95", достались доли еще в двух компаниях.

Однако, как ранее объяснил Сергей Шефир в интервью для издания The Бабель, передача бизнеса Зеленского в руки других собственников – номинальная и по истечении пятилетнего президентского срока, все имущество вернется обратно к Зеленскому.

Владимир Зеленский передал свои доли в бизнесе (Коллаж РБК-Украина)

Сергею Шефиру компания "Студия Квартал-95" теперь досталась полностью, так как Владимир Зеленский и его супруга Елена вышли из числа собственников компании еще в апреле 2019 года, следом за ними покинул бизнес и Баканов – он стал первым помощником президента Украины. Кроме Бориса и Сергея Шефиров, есть и другие совладельцы – бизнесмены Юрий Маховский и Андрей Харламов.

Пакет Зеленского на "Квартал ТВ" также перешел Сергею Шефиру. А его брат Борис – занимает должность директора этого канала. Также в числе собственников – Тимур Миндич, Александр Ткаченко, Андрей Яковлев, Ярослав Пахольчук.

Долю в "Квартал-концерте" Зеленский передал Сергею Шефиру. Он же получил и долю Зеленского в кинокомпании "Киноквартал". Также у Зеленского была доля в ресторане "Фиш-хаус", которая также перешла Сергею Шефиру. Среди других собственников – Александр Пикалов, Светлана Беляева, Наталья Лазутина и Борис Шефир.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети "разнесли" упрощение Зеленским раздачи паспортов россиянам.

А также мы рассказывали о том, что Зеленский публично разнес в пух и прах главу полиции Житомирской области.