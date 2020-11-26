Зеленский показал редкое домашнее фото с родителями

Владимир Зеленский приехал в родной Кривой Рог
Владимир Зеленский показал домашнее фото с родителями в родном Кривом Роге, куда президент Украины приехал сегодня, спустя несколько дней после выздоровления от коронавирусной болезни.
Глава государства 26 ноября опубликовал снимок в своем Facebook.
На цветном кадре показано, как родители президента Александр Семенович и Римма Владимировна сидят вместе с ним на кухне за накрытым обеденным столом. Счастливая семья, воссоединившаяся после длительной разлуки, улыбается, а мама Владимира Александровича обнимает сына за плечо.
"Кривбасссс!!! Папааа!!! Мамаааа!!! Люблю!!!", - подписал фото Зеленский.
Владимир Зеленский показал фото с родителями в родном Кривом Роге (фото: facebook.com/zelenskiy95)
Примечательно, что то же самое фото, только в черно-белом цвете, президент выложил в своем Instagram.
Теперь пользователи сети гадают и ищут скрытые смыслы, почему в разных аккаунтах один и тот же снимок - в разных цветах.
В комментариях к публикации пользователи сети также желают семье крепкого здоровья, но и без критики в адрес президента тоже не обошлось.
Ранее мы рассказывали, как родители Зеленского ответили на его опрос - оказалось, что вопросы даже не читали.
Напомним, что о болезни коронавирусом президента Украины стало известно 9 ноября, а уже 23 ноября Зеленский выздоровел от COVID-19 и вышел на работу в обычном режиме.