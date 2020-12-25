Зеленский посоветовал "отпустить тяжелые эмоции этого года"

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Владимир Зеленский снова обратился к украинцам по случаю Рождества по западному обряду. Он сказал, что сейчас праздничное настроение в дефиците для многих украинцев.

Соответствующее обращение опубликованное на его Facebook.

По его словам, 2020 год был годом "больших испытаний, шокирующей пандемии и карантинов, новых экономик и существенно ограниченных коммуникаций", поэтому у многих украинцев нет праздничного настроения.

Он также отметил, что отсутствие споров о дате празднования Рождества является положительным моментом.

"Но все же крайне важно попытаться отпустить тяжелые эмоции этого года, чтобы иметь чистое сердце для 2021-го", - добавил Зеленский.

Также президент призвал не забывать о военных, которые обеспечивают "нашу с вами жизнь", и медицинских работников, которые защищают Украину "на ковидном фронте".

"Украина всегда будет благодарна каждому своему защитнику. Желаю всем по-настоящему добрых праздников, семейного уюта и новых надежд", - подытожил глава государства.

Напомним, митрополит ПЦУ Епифаний заявил, что празднование Рождества в один день 25 декабря в Украине возможно после того, когда к такому решению "созреет" церковь и верующие. Согласно данным социологии, украинцы против переноса даты.