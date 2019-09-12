Зеленский обматерил нардепов за кнопкодавство в Верховной Раде

Владимир Зеленский резко выразил недовольство кнопокодавством в Верховной Раде. По словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, президент буквально обматерил нардепов-нарушителей.

Напомним, в течение двух дней накнопкодавили уже три депутата Верховной Рады. Первым стал Александр Ковалев, мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области. 10 сентября он проголосовал за своего коллегу при рассмотрении "закона об импичменте". На следующий день, 11 сентября, отличились сразу два нардепа от "Слуги народа" - Сергей Литвиненко (мажоритарщик) и Елена Копанчук.

Давид Арахамия попытался отшутиться на вопрос о реакции Зеленского на случаи "кнопкодавства", пишет ТСН.

"Если пропустить маты - (реакции - Ред.) не было", - ответил председатель "Слуги народа".

Кроме того Арахамия заверил, что на заседании фракции на следующей неделе этот вопрос будет обсуждаться.

"Это было наше обещание, и мы не можем... Вы же понимаете, что не было никакого смысла делать это. Это какая-то ерунда - не ерунда. Я не знаю, как это объяснить", - добавил глава фракции.

А замглавы ВР Руслан Стефанчук в Facebook опубликовал законопроект, который, по его словам, предложил Владимир Зеленский. Президент предлагает наказывать нарушителей финансово.

"Как и обещал вчера, направляю в комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины свое обращение с требованием разобраться с ситуацией по зафиксированным фактам кнопкодавста в стенах парламента и дать им правовую оценку" - написал Стефанчук.

Законодательный акт предусматривает наказание кнопкодавов штрафом от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходоа граждан. Это сейчас от 50 до 85 тысяч грнивен.

Кнопкодавство в Верховной Раде (фото: facebook.com/ruslan.stefanchuk)

А нардепы, которые накнопкодавили 11 сентября, Сергей Литвиненко и Елена Копанчук извинились и пообещали отдать свою зарплату на благотворительность.

Кнопкодавство в Верховной Раде (видео: YouTube/112 Украина)

Стоит отметить, что спикер Рады Дмитрий Разумков уже отреагировал на случаи злостного нарушения Конституции и одного из главных правил народного депутата - поименного голосования.