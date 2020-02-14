Зеленский не обещал: "слуга народа" сделала заявление о Крыме и олигархах (видео)

Нардеп от "Слуги народа" высказалась об обещаниях Зеленского (коллаж РБК-Украина)

Зеленский хочет мира любой ценой, убеждена нардеп Василевская-Смаглюк

Владимир Зеленский не обещал вернуть оккупированный Крым, быстро окончить войну на Донбассе и искоренить власть олигархов. Такое мнение озвучила нардеп от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк и добавила, что президент надеется на возвращение захваченных украинских территорий.

Депутат в эфире крымскотатарского телеканала ATR призналась, что уважает Зеленского "за то, что его обещания соразмерны с тем, что он делает".

"Президент не обещал вернуть Крым, насколько мне известно. Так же, как он не обещал побороть всех олигархов. А ему приписывают эти обещания. Но президент говорит, что я хочу мира, я надеюсь, что наши территории будут возвращены. Но он не говорил, что он это может сделать завтра. Он говорил - я хочу вернуть свои территории, хочу вернуть Крым. Он говорил - я хочу войти в историю как миротворец, как человек, который вернет территории, все сделает для того, что их вернуть", - заявила она.

Василевская-Смаглюк в разговоре с ведущими отметила, что Зеленский "хочет мира любой ценой, хочет вернуть территорию любой ценой, но к сожалению он не знает и не имеет стратегии, я думаю так, такой, о которой он может вам сейчас рассказать, или я вам могу рассказать, что эта стратегия есть".

На уточняющий вопрос журналистов и реплику, что скоро год президентства, и не пора ли уже иметь такую стратегию - разрабатывать или приобщить к этому специалистов, депутат заявила, что "стратегия появляется по мере игры".

"И то, что мы сейчас видим другого человека руководителем Офиса Президента (Андрея Ермака вместо Андрея Богдана, - Ред.), говорит о том, что стратегия появляется и меняется", - отметила Василевская-Смаглюк.

Нардеп объяснила, что глава ОПУ может заниматься международной политикой.

"Я думаю, что в нынешней ситуации, когда мы имеем монобольшинство, которое направлено ​​президентом; правительство, направленное президентом; Офис президента, который направлен президентом; и прокурора, который есть от президента, мы можем говорит о том, что Офис президента является центром принятия решений по мирному урегулированию", - сказала политик.

На это ведущий спросил, может вообще стоит уволить министра иностранных дел, если ОПУ занимается международной политикой?

"Я с вами согласна. Но думаю, что в условиях войны и с желанием вернуть территории... Вы насторожились, когда я сказала, что он не обещал. Он обещал сделать все для того, чтобы вернуть Крым, но никто не может обещать ничего в нынешней ситуации. Что касается позиции дипломатической - она ​​ясно проигрывает. Парламентская дипломатия? Я думаю, вы знаете, в каком она состоянии", - сказала Василевская-Смаглюк.

Видео: Нардеп от "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что Владимир Зеленский не обещал вернуть Крым

Напомним, что нардеп от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк ранее назвала смертельный вирус из Китая маркетинговым ходом. Также пару месяцев назад политик вызвала в обществе волну критики из-за высказывания про свободу слова в Украине - мол, ее нужно "приглушить". Кроме того, она является автором законопроекта о военно-консалтинговой деятельности и выступает за легализацию приватных армий для деятельности за рубежом.