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Зеленский назвал лучшие фильмы для карантина

STYLERКоронавирус    17.03.2020 - 23:03
Зеленский назвал лучшие фильмы для карантина
Владимир Зеленский (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Владимир Зеленский рассказал украинцам, что можно почитать во время карантина

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам и рассказал что нужно смотреть в условиях карантина. Он обратился к тем гражданам Украины, которые остались за границей и не успели вернуться домой. А также поблагодарил жителей столицы за то, что они прислушались к советам и остались дома.

Владимир Зеленский рассказал украинцам, которые застряли за границей алгоритм действий в условиях другой страны. В первую очередь гражданам Украины нужно зарегистрироваться в системе "Друг" и дать как можно больше информации про суть проблемы в разделе "Комментарии к путешествию". По словам президента, это существенно упростит работу дипломатов.

Если по какой-либо причине не удалось зарегистрироваться в системе, то Зеленский посоветовал украинцам обратиться в украинское посольство или консульство той страны, где они находятся. Для связи можно использовать электронную почту или телефоны горячей линии.

Он отметил, что для всех граждан Украины созданы так называемые хабовые точки, откуда можно будет вернуться домой бесплатно или по льготным ценам. Это – Стамбул, Абу-Даби, Прага, Берлин, Варшава, Перемышль, Вена, Братислава, Рига и Вильнюс.

В конце своего видеообращения Владимир Зеленский напомнил украинцам, что всех граждан вернут домой и все службы для этого мобилизованы.

"И напоследок, снова хочу призвать всех, пожалуйста, без лишней надобности не выходите на улицу и оставайтесь дома. Давайте используем это время с максимальной пользой и проведем его с родными нашими и близкими. Будем смотреть хорошие фильмы, читать хорошие книги. Сейчас, кстати, в социальных сетях все спрашивают друг у друга советы, что посмотреть или что почитать. Моя сегодняшняя рекомендация такая –роман "Уцелевший" Чака Поланика и "Музей покинутых секретов" Оксаны Забужко. И очень рекомендую – чудесный французский фильм "1+1". Желаю нам всем 36,6. Бережем себя", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский посоветовал украинцам размножаться.

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