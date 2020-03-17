Зеленський назвав найкращі фільми для карантину

Володимир Зеленський (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Володимир Зеленський розповів українцям, що можна почитати під час карантину

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців і розповів, що потрібно дивитися в умовах карантину. Він звернувся до тих громадян України, які залишилися за кордоном і не встигли повернутися додому. А також подякував жителям столиці за те, що вони прислухалися до порад і залишилися вдома.

Володимир Зеленський розповів українцям, які застрягли за кордоном алгоритм дій в умовах іншої країни. У першу чергу громадянам України потрібно зареєструватися в системі "Друг" і дати якомога більше інформації про суть проблеми в розділі "Коментарі до подорожі". За словами президента, це суттєво спростить роботу дипломатів.

Якщо з якої-небудь причини не вдалося зареєструватися в системі, то Зеленський порадив українцям звернутися в українське посольство або консульство тієї країни, де вони знаходяться. Для зв'язку можна використовувати електронну пошту або телефони гарячої лінії.

Він зазначив, що для всіх громадян України створені так звані хабові точки, звідки можна буде повернутися додому безкоштовно або за пільговими цінами. Це – Стамбул, Абу-Дабі, Прага, Берлін, Варшава, Перемишль, Відень, Братислава, Рига і Вільнюс.

В кінці свого відеозвернення Володимир Зеленський нагадав українцям, що всіх громадян повернуть додому і всі служби для цього мобілізовано.

"І наостанок, знову хочу закликати всіх, будь ласка, без зайвої потреби не виходьте на вулицю і залишайтеся вдома. Давайте використаємо цей час з максимальною користю і проведемо його з нашими рідними та близькими. Будемо дивитися хороші фільми, читати хороші книги. Зараз, до речі, в соціальних мережах всі питають один в одного поради, що подивитися або що почитати. Моя сьогоднішня рекомендація така – роман "Вцілілий" Чака Поланіка і "Музей покинутих секретів" Оксани Забужко. І дуже рекомендую – чудовий французький фільм "1+1". Бажаю нам усім 36,6. Бережімо себе", - сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський порадив українцям розмножуватися.