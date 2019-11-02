Зеленский любил играть с мясорубкой: всплыли интересные факты из детства президента

Владимир Зеленский в детстве часто попадал в забавные ситуации. С детства он пользовался популярностью среди сверстников и привлекал к себе все внимание, а также любил играть с кухонной утварью. Интересные факты из детства Владимира Зеленского рассказала его мама Римма Владимировна и бабушка Ольга Семеновна в интервью КП.

Владимир Зеленский был "душой компании" даже в детском саду. Будущий президент в глубоком детстве рос в бабушкиной квартире на ЮГОКе (отдаленный район Кривого Рога. - прим. ред.) и ходил там в детский сад.

"Причем тянуло его в садик страшно! Был там центром внимания, всех собирал вокруг себя, игры придумывал. А вернувшись из садика, больше всего любил играть… с мясорубкой - той еще, старой, советской!" - рассказывает Римма Владимировна.

Владимир Зеленский в детстве (фото из открытых источников)

Также мама президента признается, что с самого детства у Владимира Александровича была тяга к гуманитарным наукам, хотя отец – математик.

"Он способный парень был! По всем предметам с ним не было проблем - сам все изучал, но больше к гуманитарным наукам склонность прослеживалась. Хотя папа у нас математик. Учеба легко давалась, но при этом они, конечно, и хулиганили иногда - с уроков убегали. Но Вова при этом был старостой класса, так что по ушам получал от педагогов первым. Школу окончил с двумя четверками, и в институте учился неплохо - хотя, конечно, времени на учебу уже особо и не было. Его, семнадцатилетнего, приметили и пригласили кавээновские зубры из "Запорожье - Кривой Рог - Транзит", а потом и "Квартал 95" родился", - вспоминает мама гаранта.

Владимир Зеленский в детстве (фото из открытых источников)

Бабушка Зеленского – Ольга Семеновна – рассказала, что в детстве он был очень талантливым и активным ребенком. Он занимался музыкой, тяжелой атлетикой, танцами и даже собирал марки.

"Александр Семенович в свое время неплохо штангу толкал, сын тоже занялся тяжелой атлетикой. Вова заработал уже первый разряд по штанге, но потом прекратил заниматься: побоялся, что не вырастет. Марки собирал - столько альбомов у нас осталось! С удовольствием ездил в летние лагеря, привозил кучу грамот: всегда во всем участвовал и обладал талантом собирать вокруг себя людей, вовлекать во что-то. Музыкой занимался, играл на пианино", - рассказывает бабушка.

Владимир Зеленский в детстве и молодости (фото из открытых источников)

Ольга Семеновна вспомнила забавный факт о том, как Владимир Александрович в детстве перестал ходить на танцы.

"Да, в школе еще занимался бальными танцами немного. Танцевал с одной девочкой, а потом, так получилось, Вова заболел, и девочка нашла себе нового партнера. Он так обиделся, что перестал заниматься танцами! Но одно время получал и там награды, были у него способности. Так что к созданию культового кавээновского номера Зеленского "Рожденный в танце" и к победе в шоу "Танцы со звездами" были все предпосылки, понимаем мы", - добавила Ольга Семеновна.

Мама президента призналась, что Зеленский пользовался популярностью среди девушек.

Владимир Зеленский в детстве (фото из открытых источников)

"Он вообще-то у нас красивый парень! Мне особо не рассказывал, но я знаю: с одной встречался, потом из класса с какой-то девочкой, а там и с Леной познакомились… Они учились в параллельных классах, и жила Лена тут же, в "Муравейнике", напротив. Но особо не общались. А однажды встретились, общий приятель их познакомил. Много лет дружили, потом поженились. И уехали сразу в Киев, продолжать свое общее дело. Лена ведь в авторской группе "Квартала", она хороший автор вообще-то! Считаю, Вове с Леной повезло, как и ей с ним. Она хорошая девочка, порядочная, скромная", - напоминает Римма Владимировна.

Напомним, что ранее Зеленский рассказал про отношения с родителями (видео).