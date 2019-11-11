Зеленский кипит: психиатр оценил поведение президента

Владимир Зеленский в Золотом вел себя странно и несдержанно. Об этом рассказал президент Ассоциации психиатров Украины и правозащитник Семен Глузман.

По словам психиатра, мимика и выражение лица главы государства во время общения с украинскими добровольцами (именно во время той встречи Зеленский произнес резонансную фразу "мне 42-й год, я же не лох какой-то" - ред.) его напугали. Но это, говорит Глузман, не значит, что президент Украины слаб.

"Это говорит не о силе и не о слабости. Это говорит о специфике бытовой культуры", - отметил Глузман в интервью "Украинской правде" и добавил, что это уже не первый раз, когда Зеленский плохо, неточно или достаточно грубо выражает свои мысли.

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Но психиатра взволновали не так слова, которые гарант произнес, а его выражение лица.

"Его глаза сказали, что Зеленский кипит. Мне показалось, что он сейчас сорвется", - отметил психиатр.

Глузман добавил, что политик должен быть "немножко холоднее".

"Выражение лица, мимика президента меня напугали", - подчеркнул специалист.

По словам Глузмана, Зеленский должен научиться беседовать с людьми, которые думают совсем не так, как он сам, ведь в Украине есть разные люди. А добровольцы, в частности, с которыми президент общался на Донбассе, воевали за Украину и защищают до сих пор ее от российского агрессора.

Психиатр Семен Глузман высказался про Владимира Зеленского