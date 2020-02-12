Зеленский хочет отказаться от ямочного ремонта дорог: все подробности

Владимир Зеленский заявил, что от ямочного ремонта дороги в Украине лучше не становятся, при этом чиновники только набивают свои карманы. Президент в рамках программы "Большое стройка" озвучил основные требования относительно строительства и ремонта дорог.

Глава государства считает, что ямочный ремонт должен уйти в прошлое. В приоритете должно быть строительство и капремонт.

"В общем объеме работ они должны составлять не менее 80%", - цитирует Зеленского официальное интернет-представительство президента Украины.

Во время участия в мероприятии "Сшить Украину: безопасность, строительство, финансирование" в Государственном агентстве автомобильных дорог он также призвал усилить габаритно-весовой контроль на автодорогах, обеспечить ответственность подрядчиков за качество ремонта дорог и активизировать борьбу с "тендерными троллями".

"С наших дорог должны исчезнуть перегруженные фуры, которые оставляют после себя борозды. В прошлом году установлены инновационные весовые комплексы с технологией weigh іn motion, то есть взвешивание в движении. Они должны быть распространены на всю территорию страны, а нарушители - отвечать за уничтожение наших дорог", - подчеркнул Зеленский и предложил, чтобы эти технологии были применены на всех новых дорогах, которые будут строиться в этом году.

Президент также призвал разрушить миф, что Украина и хорошие дороги - это несовместимые вещи.

Как написал советник премьер-министра Юрий Голик в своем Facebook, на совещании в Укравтодоре Зеленский назвал основные месседжи:

рекордная сумма денег, выделенная на дороги;

тысячи километров классных дорог;

качество;

скорость работ;

12 тысяч новых рабочих мест;

прекращение симулирования слабоумия АМКУ;

жесткий бан тендерных троллей;

минимум ямочного ремонта.

Так, по словам Зеленского, если дороги после ремонта будут смываться после первой зимы, то подрядчика оштрафуют на круглую сумму.