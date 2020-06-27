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Зеленский в Херсоне "кайфонул, как в детстве" и попал на видео

STYLERПерсоны    27.06.2020 - 14:56
Зеленский в Херсоне "кайфонул, как в детстве" и попал на видео
Зеленский в Херсоне играл в футбол (коллаж: РБК-Украина)

Владимир Зеленский во время рабочего визита сыграл в футбол с мэром Херсона

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 июня, начал официальный двухдневный визит в Херсонскую область. В рамках поездки он посетил Новую Каховку, где открыл реконструированное искусственное футбольное поле "Днепр" стадиона "Энергия". Во время визита глава государства обсудил важные вопросы и сыграл в футбол с мэром города.

После официальной части открытия поля на стадионе "Энергия", Владимир Зеленский и мэр Херсона Владимир Коваленко сыграли в футбол. Зеленский и Коваленко около минуты побросали друг другу мяч и перебросились парой фраз.

"Мэр нормально принимает", "Как в детстве, кайф", "А вы точно управляете городом или тренируетесь?", - говорил Зеленский.

Видео неформальной части открытия стадиона опубликовано в канале Telegram Perepichka News.

Зеленский в Херсоне сыграл в футбол с Коваленко

При этом Коваленко добавил, что он и городом управлять успевает, и тренируется, а на 8 марта проводит концерты.

"Ребят поздравляем, нормальный стадион. Всем желаю только победы, я думаю, что в спорте это главное", - добавил Зеленский, обращаясь к юным футболистам, находившимся на стадионе.

Напомним, что ранее Зеленский отреагировал на скандал с Третьяковой и назвал ее торпедой

До этого мы писали, что херсонские СМИ жестко потроллили Зеленского.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новости Украины Владимир Зеленский
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