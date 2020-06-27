Зеленський в Херсоні "отримав кайф, як в дитинстві" і потрапив на відео

Зеленський в Херсоні грав у футбол (колаж: РБК-Україна)

Володимир Зеленський під час робочого візиту зіграв у футбол з мером Херсона

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 26 червня, розпочав дводенний офіційний візит в Херсонську область. У рамках поїздки він відвідав Нову Каховку, де відкрив реконструйоване штучне футбольне поле "Дніпро" стадіону "Енергія". Під час візиту глава держави обговорив важливі питання і зіграв у футбол з мером міста.

Після офіційної частини відкриття поля на стадіоні "Енергія", Володимир Зеленський і мер Херсона Володимир Коваленко зіграли у футбол. Зеленський і Коваленко близько хвилини покидали один одному м'яч і перекинулися парою фраз.

"Мер нормально приймає", "Як в дитинстві", "кайф", "А ви точно керуєте містом чи тренуєтеся?", - казав Зеленський.

Відео неформальної частини відкриття стадіону опубліковано в каналі Telegram Perepichka News.

Зеленський Херсоні зіграв у футбол з Коваленко

При цьому Коваленко додав, що він і містом керувати встигає, і тренується, а на 8 березня проводить концерти.

"Вітаємо хлопців, нормальний стадіон. Всім бажаю тільки перемоги, я думаю, що в спорті це головне", - додав Зеленський, звертаючись до юних футболістів, які перебували на стадіоні.

Нагадаємо, що раніше Зеленський відреагував на скандал з Третьяковою та назвав її торпедою

До цього ми писали, що херсонські ЗМІ жорстко потролили Зеленського.

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Автор: Киселева Анна