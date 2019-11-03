Зеленский с дочкой: редкие и трогательные фото

Президент Украины Владимир Зеленский не любит афишировать личную жизнь, однако некоторые его фото с детьми все же попадают в сеть. Поэтому мы решили собрать подборку снимков и порадовать поклонников милыми фото. Подробнее - в материале Styler.

Свадьба Владимира Зеленского и Елены Кияшко состоялась в 2003 году. Стоит отметить, что отношения пары длились 8 лет прежде чем они вступили в брак официально.

На данный момент супруги воспитывают двоих детей - дочь Сашу 2004 года рождения и сына Кирилла, который родился в 2013 году.

Владимир Зеленский с дочерью (фото: соцсети)

Зеленский действительно любит свою семью, которая является для него самой высокой ценностью. "Чтобы лучше понимать детей, надо иногда и самому становиться ребенком. Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться!" - заявил президент под одним из своих постов в Instagram.

-

Владимир Зеленский с дочерью (фото: соцсети)

Интересно, что несколько лет назад дочь Зеленского Саша пришла на шоу "Рассмеши Комика". Судя по реакции на это самого Владимира, он не знал о ее участии в шоу. Она искренне рассмешила папу своими шутками и вызвала настоящий ажиотаж у публики.

Дочь Зеленского на "Рассмеши комика" (видео: YouTube)