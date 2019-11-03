Зеленський з донькою: рідкісні і зворушливі фото

Президент України Володимир Зеленский не любить афішувати своє особисте життя, однак деякі його фото з дітьми все ж потрапляють у мережу. Тому ми вирішили зібрати добірку знімків і порадувати шанувальників милими фото. Детальніше - в матеріалі Styler.

Весілля Володимира Зеленського та Олени Кіяшко відбулося в 2003 році. Варто зазначити, що відносини пари тривали 8 років, перш ніж вони вступили в шлюб офіційно.

На даний момент подружжя виховує двох дітей - дочку Сашу 2004 року народження та сина Кирила, який народився в 2013 році.

Володимир Зеленський з донькою (фото: соцмережі)

Зеленський дійсно любить свою сім'ю, яка є для нього найвищою цінністю. "Щоб краще розуміти дітей, треба іноді і самому ставати дитиною. Давайте залишимо нашим дітям країну, якою вони будуть пишатися!" - заявив президент під одним зі своїх постів в Instagram.

Володимир Зеленський з донькою (фото: соцмережі)

Цікаво, що кілька років тому дочка Зеленського Саша прийшла на шоу "Розсміши Коміка". Судячи з реакції на це самого Володимира, він не знав про її участь у шоу. Вона щиро розсмішила тата своїми жартами і викликала справжній ажіотаж у публіки.

Дочка Зеленського на "Розсміши коміка" (відео: YouTube)