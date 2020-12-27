Зеленская сделала заявление о втором президентском сроке мужа: не думаю, что такой разговор будет

Жена главы государства Елена Зеленская считает, что ее супруг пойдет на второй срок президентства, если не успеет сделать запланированное. Однако она добавила, что пока не обсуждала с ним карьерные планы на следующие пять лет.

Первая леди рассказывает, что, если Владимир Зеленский решится баллотироваться на пост президента Украины второй раз, это будет связано с тем, что он еще не успел закончить начатое во время первой каденции. При этом Елена Зеленская уточняет, что о планах супруга пока не знает, так как не общалась с ним на эту тему. Об этом Зеленская сообщила в интервью изданию НВ.

"Чтобы мы сели с ним дома и поговорили на тему "Как ты думаешь, идти мне на второй срок?" – такого разговора не было. И я не думаю, что будет, даже если он примет такое решение. Я бы пока это не комментировала, не хочу на это настраиваться", – заявила она.

Кроме того, Елена Зеленская пока не может ответить, готова ли она к решению мужа идти на второй срок.

"Я стараюсь об этом не думать, живу сегодняшним днем и на несколько дней вперед", – отметила Зеленская.

Рассказывая о своем опыте в роли первой леди страны, она призналась, что ее видение многих процессов изменилось. Сейчас Зеленская понимает, "как это все работает" и ее это не пугает.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от 2021 года. Также глава Украины высказал мнение, что экономически 2021 год должен быть лучшим, так как "ожидается подъем в экономике, небольшой, но будет".

Также мы писали, что ранее Елена Зеленская рассказала о подробностях встречи с герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон. Также она сообщила, что приятное впечатление на нее произвела Бриджит Макрон, супруга лидера Франции.