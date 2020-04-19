Разгневали сеть: в "Квартале 95" неудачно посмеялись над карантином

"Квартал 95" снял видеоролик посвященный карантину и нарвался на жесткую критику
"Квартал 95" записал шутливую песню о карантине, который был введен 12 марта из-за пандемии коронавируса. Евгений Кошевой и Юрий Ткач снялись в музыкальной пародии на знаменитый хит группы Вопли Видоплясова "Музыка".
Новый видеоролик опубликован на странице "Квартал 95" в Instagram. Комики показали, как постоянно едят от скуки, находясь на самоизоляции дома.
"Песня о карантинной "диете". Если и дальше мы так будем набивать пузико, через месяц в "Квартале" будет еще два Юзика", - подписали видео в "Квартал 95".
При этом многие пользователи сети отреагировали на такой юмор негативно, потому что считают, что у многих сейчас нет денег, чтобы сильно объедаться, поскольку люди потеряли работу.
Скриншоты с Instagram
Стоит отметить, что некоторым юмор понравился.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что Евгению Кошевому недавно исполнилось 37 лет, и он рассказал о сюрпризах жене и желании отрастить снова волосы.