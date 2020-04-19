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Разгневали сеть: в "Квартале 95" неудачно посмеялись над карантином

STYLERЖизнь    19.04.2020 - 16:23
Разгневали сеть: в "Квартале 95" неудачно посмеялись над карантином
"Квартал 95" (фото: пресс-служба "Квартал 95")

"Квартал 95" снял видеоролик посвященный карантину и нарвался на жесткую критику

"Квартал 95" записал шутливую песню о карантине, который был введен 12 марта из-за пандемии коронавируса. Евгений Кошевой и Юрий Ткач снялись в музыкальной пародии на знаменитый хит группы Вопли Видоплясова "Музыка".

Новый видеоролик опубликован на странице "Квартал 95" в Instagram. Комики показали, как постоянно едят от скуки, находясь на самоизоляции дома.

"Песня о карантинной "диете". Если и дальше мы так будем набивать пузико, через месяц в "Квартале" будет еще два Юзика", - подписали видео в "Квартал 95".

При этом многие пользователи сети отреагировали на такой юмор негативно, потому что считают, что у многих сейчас нет денег, чтобы сильно объедаться, поскольку люди потеряли работу.

  • У обычных людей столько денег нет, чтобы так жрать...
  • Не все могут себе пузико набить, многие сидят без работы!
  • Все хорошо, но только где столько денег брать чтобы так обжираться до пузика?! Особенно тогда, когда карантин и нет заработка. Да и просто, никто столько не зарабатывает как вы в 95 квартале со своими зарплатами, другое дело жить на равных и объедаться, а не жить за эти копейки;
  • Юмор для умственно отсталых;
  • Хорошо, что у вас есть что поесть;
  • Вам хоть есть чем пузико набивать...

Разгневали сеть: в &quot;Квартале 95&quot; неудачно посмеялись над карантином

Разгневали сеть: в &quot;Квартале 95&quot; неудачно посмеялись над карантином

Разгневали сеть: в &quot;Квартале 95&quot; неудачно посмеялись над карантином

Скриншоты с Instagram

Стоит отметить, что некоторым юмор понравился.

  • Уважаю, отдыхайте, набирайтесь сил для следующих эфиров!!! Юра и Женя молодцы!
  • Ой да ладно, хорошего человека должно быть много. И это хорошо когда есть аппетит;
  • Парни вы крутые;
  • Спасибо большое!!!

Разгневали сеть: в &quot;Квартале 95&quot; неудачно посмеялись над карантином

Разгневали сеть: в &quot;Квартале 95&quot; неудачно посмеялись над карантином

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Евгению Кошевому недавно исполнилось 37 лет, и он рассказал о сюрпризах жене и желании отрастить снова волосы.

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