Зеленская о "40 машинах охраны" президента: "возможно, мы чего-то не видим"

В частности, супруга президента опровергла слухи о "40 машинах охраны", которые в последнее время ходят в сети.

"Я не знаю, кто это придумал. Этого нет. Я даже спросила, возможно, мы чего-то не видим", — сказала первая леди.

Также она добавила, что когда впервые увидела эту информацию, то общалась на эту тему с руководителем службы охраны президента.

В ответ она услышала, что охрана гаранта состоит всего из одной машины.

Кроме того, Мосийчук предложила переехать жить семьи первой леди на Житомирскую трассу.

"А переезжайте жить на Житомирскую трассу. Там такой ужас по утрам. Я знаю, когда Янукович переехал жить туда, в сторону Оболони, то как-то свободнее стало ехать. И дорогу сделали", - сказала ведущая.

На что первая леди лишь улыбнулась.