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Зеленська про "40 машин охорони" президента: "можливо, ми чогось не бачимо"

Автор: Styler

Перша леді Олена Зеленська, яка недавно в модному брючному костюмі підкорила мережу, спростувала інформацію про велику кількість автомобілів охорони й супроводу президента.

Про це дружина Володимира Зеленського сказала в інтерв'ю для програми "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1".

Зокрема, дружина президента спростувала чутки про "40 машинах охорони", які останнім часом ходять в мережі.

"Я не знаю, хто це придумав. Цього немає. Я навіть запитала, можливо, ми чогось не бачимо", - сказала перша леді.

Також вона додала, що коли вперше побачила цю інформацію, то спілкувалася на цю тему з керівником служби охорони президента.

У відповідь вона почула, що охорона гаранта складається всього з однієї машини.

Крім того, Мосійчук запропонувала переїхати жити сім'ї першої леді на Житомирську трасу.

"А переїжджайте жити на Житомирську трасу. Там такий жах ранками. Я знаю, як Янукович переїхав жити туди, в бік Оболоні, то якось вільніше стало їхати. І дорогу зробили", - сказала ведуча.

На що перша леді лише посміхнулась.

Раніше ми писали, що Олена Зеленська з'явилася на публіці в черговому продуманому до дрібниць образі.

Також нещодавно стильна перші леді розповіла, за чий рахунок одягається.

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