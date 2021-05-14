Зеленська про "40 машин охорони" президента: "можливо, ми чогось не бачимо"

Зокрема, дружина президента спростувала чутки про "40 машинах охорони", які останнім часом ходять в мережі.

"Я не знаю, хто це придумав. Цього немає. Я навіть запитала, можливо, ми чогось не бачимо", - сказала перша леді.

Також вона додала, що коли вперше побачила цю інформацію, то спілкувалася на цю тему з керівником служби охорони президента.

У відповідь вона почула, що охорона гаранта складається всього з однієї машини.

Крім того, Мосійчук запропонувала переїхати жити сім'ї першої леді на Житомирську трасу.

"А переїжджайте жити на Житомирську трасу. Там такий жах ранками. Я знаю, як Янукович переїхав жити туди, в бік Оболоні, то якось вільніше стало їхати. І дорогу зробили", - сказала ведуча.

На що перша леді лише посміхнулась.