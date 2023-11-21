Зеленська в лаконічному костюмі розповіла про важливість зростання дітей у повноцінній родині

Олена Зеленська розповіла про важливість зростання дітей в родині

Перша леді завжди переймалась проблемами українських дітей, саме тому її ініціативи зокрема й стосуються долі діточок. І насправді це чудово, адже від них залежить майбутнє нашої країни. А на це безпосередньо впливає розвиток.

Олена відвідала захід "Дитинство 365: право бути собою" від ЮНІСЕФ, де виступила з важливим месседжем та представила проект "Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні".

За словами жінки, кожна дитина в Україні росте в безпечній і турботливій родині, має можливості для повноцінного та гармонійного розвитку - це головна візія Координаційного центру, яку вона особисто підтримує.

"Обов’язок держави - створювати такі умови, щоб кожна дитина могла це право реалізувати завдяки своєчасній підтримці родин і розвитку сімейних форм виховання", - каже перша леді.

Також дружина президента зазначила, що кожна дитина має зростати у родині, адже насправді багато родин, які б хотіли стати опікунами чи усиновити дітлахів і це має бути доступним заради їхнього щастя.

Зеленська на стилі розповіла про важливість родини для дітей (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Яке вбрання обрала Зеленська для цієї зустрічі

Олена вибрала брючний стриманий костюм кольору кави, який доповнила білою класичною сорочкою під горло та шкіряними туфлями човниками коричневого кольору. Вони на тон темніші за костюм, що дає образу можливість виглядати цікаво.

Звісно, без прихованих меседжів у вигляді прикрас не обійшлося. Перша леді одягла сережки, які нагадують силуети заплетених колосків.

Зеленська на стилі розповіла про важливість родини для дітей (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)