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Олена Зеленська продемонструвала елегантний та стриманий образ (фото)

Понеділок 20 листопада 2023 15:48
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Олена Зеленська продемонструвала елегантний та стриманий образ (фото) Зеленська вразила новим образом (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)
Автор: Юлія Любченко

Зеленська вміє влучно обрати наряд, звісно, в цьому їй допомагають стилісти та дизайнери, тобто, її команда. Тому образи леді завжди мають певний підтекст.

Про те, яке вбрання обрала перша леді для своєї крайньої ділової зустрічі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Олени.

Олена Зеленська вразила новим елегантним образом

Дружина президента з’явилась на крайній зустрічі з журналістами в костюмі кольору кемел, що дуже схожий на той костюм, в якому вона була разом з чоловіком в Америці, але все ж таки інший.

Річ в тому, що деякі речі в гардеробі першої леді можуть бути дуже схожими, адже її стиль не змінюється. Він класичний, стриманий, елегантний та більш діловий.

На зустрічі з представниками африканських ЗМІ Зеленська має дуже стриманий вигляд, адже її образ складається з брючного костюма коричневого кольору - це костюм-трійка, адже в нього входять не лише брюки та піджак, а ще й кофтинка під низ.

А ось доповненням до цього луку стали улюблені туфлі човники Олени, й цього разу також коричневого кольору та, звісно, прикраси.

Олена Зеленська продемонструвала елегантний та стриманий образ (фото)Олена Зеленська продемонструвала елегантний та стриманий образ (фото)Олена Зеленська продемонструвала елегантний та стриманий образ (фото)

Олена Зеленська у лаконічному вбранні (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Символізм коричневого кольору

Загалом коричневий колір викликає теплі почуття та відчуття безпеки. Він символізує спокій, впевненість, добре підходить для ділових зустрічей. Коричневий колір вибирають ті, хто твердо і впевнено став на ноги.

Люди, які люблять коричневий колір, володіють такими якостями: вони впевнені в собі і своїх силах, відповідальні, на будь-яку ситуацію мають свою думку і не бояться висловлювати його, на цих людей завжди можна покластися, вони терплячі, у них зазвичай спокійний характер.

Любителі коричневого кольору високо цінують тишу і власний комфорт. Вони добре обмірковують вчинки та зважують всі свої рішення. Такі люди дуже акуратно ставляться до своїх речей, більше воліють чистоту і порядок в усіх сферах життя.

Олена Зеленська продемонструвала елегантний та стриманий образ (фото)Олена Зеленська продемонструвала елегантний та стриманий образ (фото)Олена Зеленська продемонструвала елегантний та стриманий образ (фото)

Олена Зеленська у лаконічному вбранні (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Раніше ми писали про те, що Олена Зеленська вразила простотою нового образу.

Також читайте наш матеріал про те, як Зеленська у вишуканому бежевому костюмі зустрілася з Бріджіт Макрон.

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