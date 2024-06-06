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"Зелений центр" у Запоріжжі запрошує багатодітні сім’ї отримати допомогу від Фонду Ахметова

"Зелений центр" у Запоріжжі запрошує багатодітні сім’ї отримати допомогу від Фонду Ахметова  (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Видача гуманітарної допомоги у "Зеленому центрі" у Запоріжжі триває. Фонд Ріната Ахметова відправив продуктові набори, що призначатимуться для багатодітних сімей.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Йдеться про переселенців, які: 

— не отримували допомогу у 2024 році;

— мають статус багатодітної родини/сім’ї або підтвердження, що на їх утриманні троє та більше неповнолітніх дітей. 

Також у "Зеленому центрі" продовжуються видачі для вимушених переселенців,  які мають статус одиноких батьків, опікунів або піклувальників, а ще для ВПО із інвалідністю, які не отримували допомогу у 2024 році. 

Що входить до продуктового набору? Це продукти тривалого зберігання: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, соняшникова олія, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво. 

З 2014 року Фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. За цей час допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Як отримати продуктовий набір? За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду http://m.me/AkhmetovFDU

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Запоріжжя