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"Зеленый центр" в Запорожье приглашает многодетные семьи получить помощь от Фонда Ахметова

"Зеленый центр" в Запорожье приглашает многодетные семьи получить помощь от Фонда Ахметова (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Выдача гуманитарной помощи в "Зеленом центре" в Запорожье продолжается. Фонд Рината Ахметова отправил продуктовые наборы, предназначенные для многодетных семей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Речь идет о переселенцах, которые:

— не получали пособия в 2024 году;

— имеют статус многодетной семьи/семьи или подтверждение, что на их содержании три и более несовершеннолетних детей.

Также в "Зеленом центре" продолжаются выдачи для вынужденных переселенцев, имеющих статус одиноких родителей, опекунов или попечителей, а еще для ВПЛ с инвалидностью, не получавших пособие в 2024 году.

Что входит в продуктовый набор? Это продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить набор продуктов? За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU

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Запорожье