"Друге життя" Каховської ГЕС: чи доцільно її відбудовувати і які є альтернативи

Після підриву росіянами Каховської ГЕС гостро стоїть питання про доцільність її відбудови. Поки фахівці не можуть дійти до єдиної думки. З однієї сторони, Україні треба звідкись отримувати електроенергію, з іншої - є сучасні альтернативи, які будуть рентабельніші за ГЕС.

Про це пише Екологічна група "Печеніги" у Facebook .

Чи доцільно відбудовувати Каховську ГЕС

"Відбудова Каховської ГЕС є недоцільною. Думка екологічних організацій стосовно цього проєкту збігається з думкою науковців", - заявляють в екологічній групі.

18 липня без попереднього обговорення з громадськістю уряд прийняв рішення відбудувати Каховську ГЕС. Показово, що оцінка впливу цього проєкту на довкілля проведена не була.

Втім члени Української кліматичної мережі висловилися категорично проти цього рішення.

"Екодія" та інші організації у спільній позиції наголосили, що такі поспішні та невиважені рішення можуть поставити Україну перед загрозою повторення подібної катастрофи у майбутньому", - застерігають екологи.

Яка є альтернатива Каховській ГЕС

Представники Української природоохоронної групи зазначили, що єдину втрачену функцію Каховської ГЕС - енергогенерацію, можна компенсувати, вкривши лише 1% обмілілого водосховища сонячними панелями.

Каховська платформа, яку ініціювали та до складу якої увійшли члени Української кліматичної мережі, вже взялася до розробки моделей комплексних рішень з відновлення територій довкола Каховської ГЕС.

Екологічна група "Печеніги" цілком підтримує позицію колег, і вважає, що рішення щодо відбудови Каховської ГЕС мало прийматися після всебічної оцінки економічного й екологічного ефекту трьох можливих варіантів:

повного відновлення Каховського гідровузла і, відповідно, Каховського водосховища

різних варіантів часткового відновлення цих об’єктів з альтернативним використанням незатопленої території

відмови від відновлення з альтернативним використанням незатопленої території

Такий вигляд зараз має Каховська ГЕС (фото: facebook.com/GazetaSvit)

Чи економічно вигідно відбудовувати Каховську ГЕС

Науковці говорять про низьку рентабельність використання Каховської ГЕС навіть після відбудови.

"Такі екосистемні послуги як накопичення біомаси, регуляція поверхневого стоку і відтоку речовин, протидія повені та ерозії, регуляція клімату й поліпшення якості повітря, рекреація та оздоровлення тощо за відповідними методиками оцінюються у 172 млрд/рік. Отже, ця ГЕС виробляє за рік електроенергії на суму, яка складе лише 8,9% від вартості екосистемних послуг", - раніше заявив заступник директора Інституту ботаніки НАН України Яків Дідух.

Також фахівці стверджують, що втрати від випаровування води у Каховському водосховищі становили до 70%. Економічно вигіднішими є колекторні системи, які використовуються у Саудівській Аравії, Еміратах, Кувейті.