Зеленая чума и корм для гиппопотамов: под Киевом в водоеме обнаружили тропическое растение (фото)
В поселке Козин под Киевом в канале коттеджного городка заметили тропическое растение - эйхорния гиацинтовая или водяной гиацинт.
Фото с растением опубликовал в Facebook старший научный сотрудник Института гидробиологии НАН Украины Владимир Трилис.
Так, растение развели в канале в коттеджном городке Козина.
По словам Владимира, эйхорния или водяной гиацинт как губка впитывает в себя множество загрязняющих веществ - биогены или тяжелые металлы.
"Слышали о водяном гиацинте - зеленой чуме тропических водоемов? Теперь встречайте в Киеве", - написал Трилис.
Также он добавил, если она отомрет и сгниет в водоеме, то все это вернется в цикл (плюс добавится органическое загрязнение). Также важно для чистки эффекта растение вовремя удалять из пруда.
"Зеленая чума" в водоеме под Киевом (facebook.com/Владимир Трылис)
Что известно о растении
Растения растут в тропических и субтропических зонах Южной Америки, эйхорния плавающая происходит из Африки.
Водяной гиацинт достаточно быстро растет и может образовывать заросли, препятствующие речному судоходству, из-за чего получил название "зеленая чума".
Кроме того, в Америке эйхорнию считают сорняком, который уничтожают различными методами.
Ранее мы сообщали, что под Херсоном гусеницы уничтожили тысячи деревьев.
Также мы писали, что назвали опасные для здоровья растения, которые могут парализовать и убить.