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Зеленая чума и корм для гиппопотамов: под Киевом в водоеме обнаружили тропическое растение (фото)

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Киевская область, Пятница 17 сентября 2021 17:15
Зеленая чума и корм для гиппопотамов: под Киевом в водоеме обнаружили тропическое растение (фото) "Зеленая чума" в водоеме под Киевом (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В поселке Козин под Киевом в канале коттеджного городка заметили тропическое растение - эйхорния гиацинтовая или водяной гиацинт.

Фото с растением опубликовал в Facebook старший научный сотрудник Института гидробиологии НАН Украины Владимир Трилис.

Так, растение развели в канале в коттеджном городке Козина.

По словам Владимира, эйхорния или водяной гиацинт как губка впитывает в себя множество загрязняющих веществ - биогены или тяжелые металлы.

"Слышали о водяном гиацинте - зеленой чуме тропических водоемов? Теперь встречайте в Киеве", - написал Трилис.

Также он добавил, если она отомрет и сгниет в водоеме, то все это вернется в цикл (плюс добавится органическое загрязнение). Также важно для чистки эффекта растение вовремя удалять из пруда.Зеленая чума и корм для гиппопотамов: под Киевом в водоеме обнаружили тропическое растение (фото)Зеленая чума и корм для гиппопотамов: под Киевом в водоеме обнаружили тропическое растение (фото)Зеленая чума и корм для гиппопотамов: под Киевом в водоеме обнаружили тропическое растение (фото)Зеленая чума и корм для гиппопотамов: под Киевом в водоеме обнаружили тропическое растение (фото)

"Зеленая чума" в водоеме под Киевом (facebook.com/Владимир Трылис)

Что известно о растении

Растения растут в тропических и субтропических зонах Южной Америки, эйхорния плавающая происходит из Африки.

Водяной гиацинт достаточно быстро растет и может образовывать заросли, препятствующие речному судоходству, из-за чего получил название "зеленая чума".

Кроме того, в Америке эйхорнию считают сорняком, который уничтожают различными методами.

Ранее мы сообщали, что под Херсоном гусеницы уничтожили тысячи деревьев.

Также мы писали, что назвали опасные для здоровья растения, которые могут парализовать и убить.

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