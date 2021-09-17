Зелена чума і корм для гіпопотамів: під Києвом у водоймі виявили тропічну рослину (фото)

У селищі Козин під Києвом у каналі котеджного містечка помітили тропічну рослину – ейхорнія гіацинтова або водяний гіацинт.

Фото з рослиною опублікував в Facebook старший науковий співробітник Інституту гідробіології НАН України Володимир Триліс.

Так, рослину розвели в каналі в котеджному містечку Козина.

За словами Володимира, ейхорнія або водяний гіацинт як губка вбирає в себе безліч забруднювальних речовин - біогени або важкі метали.

"Чули про водяний гіацинт - зелену чуму тропічних водойм? Тепер зустрічайте в Києві", - написав Триліс.

Також він додав, якщо вона відімре і згниє у водоймі, то все це повернеться в цикл (плюс додасться органічне забруднення). Також важливо для чищення ефекту рослину вчасно видаляти зі ставка.

"Зелена чума" у водоймі під Києвом (facebook.com/Владимир Трылис)

Що відомо про рослину

Рослини ростуть у тропічних і субтропічних зонах Південної Америки, ейхорнія плаваюча походить з Африки.

Водяний гіацинт досить швидко росте й може утворювати зарості, що перешкоджають річковому судноплавству, через що дістав назву "зелена чума".

Окрім того, в Америці ейхорнію вважають бур'яном, який знищують різними методами.