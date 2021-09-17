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Зелена чума і корм для гіпопотамів: під Києвом у водоймі виявили тропічну рослину (фото)

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Київська область, П'ятниця 17 вересня 2021 17:15
Зелена чума і корм для гіпопотамів: під Києвом у водоймі виявили тропічну рослину (фото) "Зелена чума" у водоймі під Києвом (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У селищі Козин під Києвом у каналі котеджного містечка помітили тропічну рослину – ейхорнія гіацинтова або водяний гіацинт.

Фото з рослиною опублікував в Facebook старший науковий співробітник Інституту гідробіології НАН України Володимир Триліс.

Так, рослину розвели в каналі в котеджному містечку Козина.

За словами Володимира, ейхорнія або водяний гіацинт як губка вбирає в себе безліч забруднювальних речовин - біогени або важкі метали.

"Чули про водяний гіацинт - зелену чуму тропічних водойм? Тепер зустрічайте в Києві", - написав Триліс.

Також він додав, якщо вона відімре і згниє у водоймі, то все це повернеться в цикл (плюс додасться органічне забруднення). Також важливо для чищення ефекту рослину вчасно видаляти зі ставка.Зелена чума і корм для гіпопотамів: під Києвом у водоймі виявили тропічну рослину (фото)Зелена чума і корм для гіпопотамів: під Києвом у водоймі виявили тропічну рослину (фото)Зелена чума і корм для гіпопотамів: під Києвом у водоймі виявили тропічну рослину (фото)Зелена чума і корм для гіпопотамів: під Києвом у водоймі виявили тропічну рослину (фото)

"Зелена чума" у водоймі під Києвом (facebook.com/Владимир Трылис)

Що відомо про рослину

Рослини ростуть у тропічних і субтропічних зонах Південної Америки, ейхорнія плаваюча походить з Африки.

Водяний гіацинт досить швидко росте й може утворювати зарості, що перешкоджають річковому судноплавству, через що дістав назву "зелена чума".

Окрім того, в Америці ейхорнію вважають бур'яном, який знищують різними методами.

Раніше ми повідомляли, що під Херсоном гусениці знищили тисячі дерев.

Також ми писали, що назвали небезпечні для здоров'я рослини, які можуть паралізувати та вбити.

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