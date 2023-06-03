Зелена неділя 2023: як загадати бажання на гроші, взаємну любов і здоров’я

Як загадати бажання на гроші

Щоб замовити собі добробут і процвітання, можна загадати бажання на гілочці берези. Правда, для цього її доведеться зламати. Перш ніж це зробити, промовте такі слова:

Благослови, Трійця, Свята Богородиця.

Гілка, обломися,

А рабу Божому (ім'я) доля появися.

В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.

Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Потім порахуйте на гілочці всі бруньки. Якщо їхня кількість буде парною, то бажання ваше виповниться. Головне - щиро вірити у втілення бажання, і не жадати нічого поганого і злого комусь, інакше все повернеться бумерангом.

Замовляння на любов і щастя в коханні

Вінок під подушкою

Для цього вам потрібно взяти освячений в церкві букет і сплести з нього вінок. Перед сном подумати про кохану людину і прочитати замовляння:

"Не молячись лягаю спати і не перехрестившись, Господь, прости, Христос. Під голову кладу вінок зі святих трав. Як ці трави у вінок перепліталися, так нехай раб Божий (ім'я) навколо мене раби (ім'я) в'ється, як вінок буде в'янути і сохнути, так нехай сохне-горює він за мною, Божою рабою (ім'я), їжею не заїдає, питвом не запиває, гульнею не загуляє. Будьте слова мої міцніше каменю і булату, гострого ножа і спису. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь"

Потім вінок потрібно покласти під подушку і лягти спати.

Пустіть вінок на воду

Колись дівчата на Трійцю ворожили на своє особисте щастя за допомогою вінків, які пускали за водою. За ним спостерігали і робили відповідні висновки з "поведінки" вінка:

пливе рівно - життя буде спокійним і добрим

притонув і пливе під водою - до хвороби

якщо тоне - чекай біду

гойдається на хвилі - до бурхливого життя

якщо розпався - до розлуки з милим

швидко поплив від вас - до заміжжя далеко від дому

якщо затримався біля берега - до наступної Трійці змін не чекайте

Як на Трійцю побажати здоров'я

Щоб побажати здоров'я собі чи близькій людині, варто промовити молитву до Пресвятої Трійці:

О, всемилосердний Боже, Отче, Сину і Святий Духу, в Єдиній і Нероздільній Трійці поклоняємося і славимо Тебе. Зглянься милостиво на раба Твого (ім’я), виснаженого хворобою, відпусти йому всі провини його. Допоможи йому впоратися з недугою і слабкістю, поверни йому здоров’я та сили тiлеcні, подай йому довголіття і щасливе життя, мирні Твої і щедрі блага, щоб він разом із нами приносив подяку Тобі, Всещедрому Богу і Спасителю нашому. Амінь.

Пам'ятайте, що перш ніж просити за здоров’я родини, зцілення від хвороб і недуг необхідно покаятися в гріхах і попросити вибачення. Тільки тоді молитва буде більш ефективною, якщо прозвучать слова каяття в гріхах і благання про їх прощення.

Це важливо!

Свято відзначається на честь сходження Святого Духа на апостолів, яке їм обіцяв Ісус Христос перед своїм Вознесінням на небеса. Таким чином це свято позначає появу людям Всевишнього в усіх трьох іпостасях як святої Трійці: у вигляді Бога-Отця, у вигляді Бога-Сина і у вигляді Бога-Святого Духа.