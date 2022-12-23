Зеки - герої і безсмертні солдати: нові "перли" пропаганди РФ (відео)

Війна в Україні триває вже більше 300 днів, кількість знищених російських окупантів вже перевалила за 100 тисяч. А от кількість зашкварів російських пропагандистів на ТВ і у ЗМІ неможливо порахувати.
Дивіться нове відео РБК-Україна про найтупіші "перли" кремлівських посіпак.
Серед останніх найбезглуздіших побрехеньок, які Скабєєва, Соловйов та інші слуги Путіна вливають у вуха росіян, можна виділити такий топ:
Перелічувати можна й далі. Але навіщо? Весь цей мікс суперечливих одне одному тверджень жодним чином не наближає успіхів РФ на справжньому полі бою. А зрештою, про які справжні успіхи говорити, якщо навіть своїх вигаданих цілей росіяни не в змозі досягти?..
До речі, дивіться й наше попереднє відео, присвячене не менш тупішим зашкварам російської пропаганди.