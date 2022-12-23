Зеки - герои и бессмертные солдаты: новые "перлы" пропаганды РФ (видео)

Война в Украине длится уже более 300 дней, количество уничтоженных российских оккупантов уже перевалило за 100 тысяч. А вот количество зашкваров российских пропагандистов на ТВ и в СМИ невозможно сосчитать.
Смотрите новое видео РБК-Украина о самых тупых "перлах" кремлевских прихвостней.
Среди последних бессмысленных баек, которые Скабеева, Соловьев и другие слуги Путина вливают в уши россиян, можно выделить такой топ:
Перечислять можно и дальше. Но зачем? Весь этот микс противоречивых друг другу утверждений никоим образом не приближает успехи РФ на настоящем поле боя. А в конце концов, о каких настоящих успехах говорить, если даже своих вымышленных целей россияне не в состоянии достичь?
Кстати, смотрите и наше предыдущее видео, посвященное не менее тупым зашкварам российской пропаганды.