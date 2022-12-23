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Зеки - герои и бессмертные солдаты: новые "перлы" пропаганды РФ (видео)

Российские пропагандисты снова пробивают дно (коллаж: Styler)
Автор: Людмила Жукова

Война в Украине длится уже более 300 дней, количество уничтоженных российских оккупантов уже перевалило за 100 тысяч. А вот количество зашкваров российских пропагандистов на ТВ и в СМИ невозможно сосчитать.

Смотрите новое видео РБК-Украина о самых тупых "перлах" кремлевских прихвостней.

Среди последних бессмысленных баек, которые Скабеева, Соловьев и другие слуги Путина вливают в уши россиян, можно выделить такой топ:

  • в Санкт-Петербурге требуют почестей для зэков,
  • в России появилась новая область
  • московская медицина самая лучшая в мире.

Перечислять можно и дальше. Но зачем? Весь этот микс противоречивых друг другу утверждений никоим образом не приближает успехи РФ на настоящем поле боя. А в конце концов, о каких настоящих успехах говорить, если даже своих вымышленных целей россияне не в состоянии достичь?

Кстати, смотрите и наше предыдущее видео, посвященное не менее тупым зашкварам российской пропаганды.

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Российская Федерацияпропагандисты