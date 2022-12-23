Зеки - герои и бессмертные солдаты: новые "перлы" пропаганды РФ (видео)

Война в Украине длится уже более 300 дней, количество уничтоженных российских оккупантов уже перевалило за 100 тысяч. А вот количество зашкваров российских пропагандистов на ТВ и в СМИ невозможно сосчитать.

Среди последних бессмысленных баек, которые Скабеева, Соловьев и другие слуги Путина вливают в уши россиян, можно выделить такой топ:

в Санкт-Петербурге требуют почестей для зэков,

в России появилась новая область

московская медицина самая лучшая в мире.

Перечислять можно и дальше. Но зачем? Весь этот микс противоречивых друг другу утверждений никоим образом не приближает успехи РФ на настоящем поле боя. А в конце концов, о каких настоящих успехах говорить, если даже своих вымышленных целей россияне не в состоянии достичь?