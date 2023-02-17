"Зефірний" тест може багато розказати про майбутнє дитини: як провести

Що таке "зефірний" тест

Психолог Волтер Мішел розпочав експеримент із зефіром в Стенфордському університеті наприкінці 1960-х. В оригінальному експерименті вчений пропонував дитині дошкільного віку, яка сиділа за столом у порожній кімнаті, один зефір (або печиво, кому що подобалося) прямо зараз або дві штуки, якщо вона зачекає, поки Мішел вийде і повернеться. Дитину залишали наодинці із зефіром на 15 хвилин.

Мішел хотів протестувати самоконтроль дітей і подивитися, що станеться в результаті конфлікту між негайною і відкладеною винагородою.

"Він виявив, що багато малюків намагалися щосили справитися зі спокусою і протриматися, щоб отримати подвійну винагороду. Вони ставили стілець спинкою до зефіру, щоб не бачити ласощів, співали пісні, заплющували очі, гладили зефір рукою і використовували інші методи дистанціювання і відволікання. Інші просто з'їдали зефір", - розповідає Маринкевич.

З 600 дітей, які брали участь у дослідженні, лише 200 змогли встояти перед спокусою і дочекатися повернення дослідника.

Як цей тест "показує" майбутнє дитини

"Найдивніше в цьому дослідженні було те, що Мішел стежив за життям цих дітей наступні 50 років і був вражений результатами спостережень. В цілому діти, у яких вистачило самоконтролю, щоб дочекатися дорослого і отримати дві зефірки, протягом життя мали нижчий індекс маси тіла й рідше страждали залежностями", - додає експерт.

Також вони рідше розлучалися і частіше отримували вищі бали в тесті на оцінку академічних здібностей. А ще - краще справлялися зі стресом і розчаруванням, досягали своєї мети у житті.

"Деякі дослідження також показали, що діти, які пережили потрясіння або живуть у дуже непередбачуваному середовищі, зазвичай з'їдають зефір. На їхній погляд, це абсолютно раціонально, тому що тільки в першому зефірі можна бути впевненим. Така ситуація не має відношення до сили волі", - пояснює Маринкевич.

Такий тест батьки можуть самостійно провести вдома. Замість зефіру можна використати будь-які улюблені солодощі дитини.