"Зефирный" тест может многое рассказать о будущем ребенка: как провести

Что такое "зефирный" тест

Психолог Уолтер Мишел начал эксперимент с зефиром в Стэндфордском университете в конце 1960-х. В оригинальном эксперименте ученый предлагал ребенку дошкольного возраста, сидевшему за столом в пустой комнате, один зефир (или печенье, кому что нравилось) прямо сейчас или две штуки, если он подождет, пока Мишел выйдет и вернется. Ребенка оставляли наедине с зефиром на 15 минут.

Мишел хотел протестировать самоконтроль детей и посмотреть, что произойдет в результате конфликта между немедленным и отложенным вознаграждением.

"Он обнаружил, что многие малыши пытались вовсю справиться с искушением и продержаться, чтобы получить двойное вознаграждение. Они ставили стул спинкой к зефиру, чтобы не видеть лакомства, пели песни, закрывали глаза, гладили зефир рукой и использовали другие методы дистанцирования и отвлечения. Другие просто съедали зефир", - рассказывает Маринкевич.

Из 600 детей, участвовавших в исследовании, только 200 смогли устоять перед соблазном и дождаться возвращения исследователя.

Как этот тест "показывает" будущее ребенка

"Самое удивительное в этом исследовании было то, что Мишел следил за жизнью этих детей следующие 50 лет и был поражен результатами наблюдений. В целом дети, у которых хватило самоконтроля, чтобы дождаться взрослого и получить две зефирки, в течение жизни имели более низкий индекс массы тела и реже страдали зависимостями", - добавляет эксперт.

Также они реже разводились и чаще получали высшие баллы в тесте на оценку академических способностей. А еще - лучше справлялись со стрессом и разочарованием, достигали своей цели в жизни.

Некоторые исследования также показали, что дети, пережившие потрясения или живущие в очень непредсказуемой среде, обычно съедают зефир. На их взгляд, это абсолютно рационально, потому что только в первом зефире можно быть уверенным. Такая ситуация не имеет отношения к силе свободы", - объясняет Маринкевич.

Такой тест родители могут самостоятельно провести дома. Вместо зефира можно использовать другие любимые сладости ребенка.