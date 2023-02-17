RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Зефирный" тест может многое рассказать о будущем ребенка: как провести

Как провести "зефирный" тест (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Уже в раннем детстве закладываются основные черты характера ребенка. Принципы, которыми он руководствуется с детства, будут для нее присущи и во взрослой жизни. Проверить малыша на силу воли можно с помощью "зефирного" теста.

Об этом тесте и его значении, рассказал психоаналитик Максим Маринкевич на своей странице в Instagram.

Что такое "зефирный" тест

Психолог Уолтер Мишел начал эксперимент с зефиром в Стэндфордском университете в конце 1960-х. В оригинальном эксперименте ученый предлагал ребенку дошкольного возраста, сидевшему за столом в пустой комнате, один зефир (или печенье, кому что нравилось) прямо сейчас или две штуки, если он подождет, пока Мишел выйдет и вернется. Ребенка оставляли наедине с зефиром на 15 минут.

Мишел хотел протестировать самоконтроль детей и посмотреть, что произойдет в результате конфликта между немедленным и отложенным вознаграждением.

"Он обнаружил, что многие малыши пытались вовсю справиться с искушением и продержаться, чтобы получить двойное вознаграждение. Они ставили стул спинкой к зефиру, чтобы не видеть лакомства, пели песни, закрывали глаза, гладили зефир рукой и использовали другие методы дистанцирования и отвлечения. Другие просто съедали зефир", - рассказывает Маринкевич.

Из 600 детей, участвовавших в исследовании, только 200 смогли устоять перед соблазном и дождаться возвращения исследователя.

Как этот тест "показывает" будущее ребенка

"Самое удивительное в этом исследовании было то, что Мишел следил за жизнью этих детей следующие 50 лет и был поражен результатами наблюдений. В целом дети, у которых хватило самоконтроля, чтобы дождаться взрослого и получить две зефирки, в течение жизни имели более низкий индекс массы тела и реже страдали зависимостями", - добавляет эксперт.

Также они реже разводились и чаще получали высшие баллы в тесте на оценку академических способностей. А еще - лучше справлялись со стрессом и разочарованием, достигали своей цели в жизни.

Некоторые исследования также показали, что дети, пережившие потрясения или живущие в очень непредсказуемой среде, обычно съедают зефир. На их взгляд, это абсолютно рационально, потому что только в первом зефире можно быть уверенным. Такая ситуация не имеет отношения к силе свободы", - объясняет Маринкевич.

Такой тест родители могут самостоятельно провести дома. Вместо зефира можно использовать другие любимые сладости ребенка.

Ранее мы рассказывали о топ-3 принципах воспитания ребенка, которых советуют придерживаться психологи.

Читайте также о том, какие установки родителей портят отношения с детьми.

Читайте РБК-Украина в Google News
дитинавиховання дітей