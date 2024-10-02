"Здрайця, накаслик, цизорик": 10 слів-перлин української мови, які вас точно вразять

У розмовній українській мові інколи попадаєш на якесь слово, а значення вам ніхто пояснити не може. Особливо це стосується старовинних українських слів або діалектів. Деякі з таких слів - справжні перлини.
Які слова, справжні перлини української мови, вас точно вразять, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Єдині".
Значення: химерний, вигадливий
Приклад: "Нелегко мені було повторити цей витворний візерунок"
Значення: покласти десь так, що не знайдеш.
Приклад: "Куди я замаюсила ту нещасну торбу?"
Значення: злодій, розбійник.
Приклад: "За такими здрайцями, як ти, в'язниця плаче"
Значення: снігопад з вітром
Приклад: "У таку мергу їхати ярами та лісами? Побійся Бога!"
Значення: тумбочка біля ліжка
Приклад: "Друзі носили й носили Оленці гостинці, та вона нічого не їла, а накаслик був весь захаращений пакетами з їжею"
Значення: перелякати або понівечити, знищити
Приклад: "Славко всіх переколошкав своїм криком", "Стільки чудових людей переколошкала російська армія".
Значення: виконаний неякісно, зіпсований
Приклад: "Храм був скапарений ремонтними роботами"
Значення: складаний ножик
Приклад: "У свої 37 років я нарешті навчилася чистити цизориком помаранчі"
Значення: вершина гори
Приклад: "Тарас хутко видерся на самісінький чолопок Синяка, лишивши батьків далеко позаду"
Значення: дуже швидко і малорозбірливо говорити
Приклад: "Марійка не зможе начитувати радіодиктанту: надто вже шкабарчить".
Раніше ми писали про українські слова, значення яких постійно плутають.
А ще розповідали про те, яке значення насправді мають слова "бігме" та "либонь".