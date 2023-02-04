Здоров'я без зайвої викачки грошей: як знайти добросовісного фахівця

Як обрати лікаря для візиту

Насамперед для відвідування потрібно обрати фахівця. Медична активістка Нія Нікель радить перш за все спитати рекомендацію. За її словами, це найдієвіший спосіб, адже ви вже матимете "живі" відгуки. Крім того, Нія дає пораду для ВПО та біженців з України.

"Якщо ви ВПО, або опинились в іншій країні - не нехтуйте Facebook та Viber спільнотами. Так, наприклад, є фейсбук група "Доказові батьки", в якій майже 400 000 людей діляться досвідом відвідування саме доказових лікарів. Якщо ж ви в іншій країні, наприклад Чехії, шукайте групи "Українці в Чехії", - каже активістка.

Коли лікаря знайдено, пошукайте про нього детальну інформацію. Нутриціолог і студентка Лондонського медичного університету Каріна Єнкалова перераховує головні критерії, які варто шукати в інтернеті:

медичні ступені

закордонні стажування та пройдені курси

відвідування міжнародних форумів

наукові статті та різні публікації у ЗМІ

виступи на конференціях та форумах

рекомендації та відгуки пацієнтів

Намагайтеся знайти якомога більше інформації про фаховість лікаря (фото: Freepik)

"Зазвичай сайти використовують 5-бальну систему оцінки, тому все, що вище оцінки 4,7 бала, заслуговує вашої уваги. Один і той же лікар може бути для одного пацієнта висококласним фахівцем, для іншого - тим, у кого не варто лікуватися. У будь-якому випадку, у хорошого фахівця велика частина відгуків - позитивна, у поганого - негативна", - пояснює Каріна.

На сайті НСЗУ є інформація як про сімейних лікарів державних і приватних клінік, так і про лікарів-ФОПів. Крім того, інформацію про лікарів можна знайти на сайтах медичних інформаційних систем, з якими співпрацюють медзаклади.

Також немало відгуків про багатьох фахівців зібрано на сайті DOC.ua.

Особливу роль відіграють відгуки, якщо ви шукаєте специфічного лікаря: невролога, онколога тощо. Таку думку поділяє Нія Нікель.

"Зазвичай, люди, які витратили багато часу на пошуки саме кваліфікованого лікаря, залюбки цим діляться та відчувають потребу передавати свої знання. Тому ви жодним чином не будете нав'язуватися, а навпаки, допоможете людині реалізувати свої знання", - пояснює вона.

На що звернути увагу під час прийому

Основні моменти, яких лікар повинен дотриматися під час огляду:

достатня кількість часу для огляду та виявлення причини захворювання

комплексний підхід до лікування, а не миттєве призначення умовних антибіотиків "про всяк випадок"

за необхідності направлення на додаткові обстеження

Огляд лікаря не може тривати декілька хвилин (фото: Freepik)

Не останню роль відіграє етичне та неупереджене ставлення до пацієнта. Лікар повинен сформувати довірливу атмосферу, щоб обговорити з пацієнтом часто чутливі питання без сорому. Крім того, від спеціаліста не повинно звучати реплік осуду, дискримінації - лише повага.

Так само лікар не може приховувати від вас жодної інформації про діагноз, причини виникнення та можливі ризики хвороби чи лікування. До того ж він гарантує анонімність та не розповідає про інших пацієнтів і пацієнток.

Це не ваш лікар, якщо ви:

маєте сумніви щодо доказовості лікування

відчуваєте або чуєте осуд стосовно будь-чого, що стосується вашого життя

Що робити, якщо вам поставили неправильний діагноз

Якщо ви зверталися до приватної клініки, ви маєте право повернути гроші як мінімум за прийом. Якщо адміністрація відмовляється йти вам назустріч, пишіть скаргу до відповідних установ:

гаряча лінія МОЗ: 0 800 50 52 01, або заповнивши електронну форму

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, якщо порушення стосується ліків

Уповноважений ВРУ з прав людини

У разі визначення неправильного діагнозу ви маєте право подавати скаргу (фото: Freepik)

Якщо позасудовий механізм не дав жодних результатів, може бути застосовано судовий механізм. Найголовніше - це збір доказів порушення ваших прав на якісну медицину.