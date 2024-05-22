ua en ru
Ср, 22 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Для здоров'я серця і кісток: дієтолог назвала 4 продукти, які збагачують організм магнієм

Середа 22 травня 2024 20:22
UA EN RU
Для здоров'я серця і кісток: дієтолог назвала 4 продукти, які збагачують організм магнієм Що треба знати про магній (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Оксана Скиталінська

Магній є одним із ключових мікроелементів, який регулює артеріальний тиск, він також бере участь у роботі м'язів і нервової системи, зміцнює імунітет. Його нестача призводить до ряду проблем зі здоров'ям, тому у жодному разі не можна допускати його дефіциту.

Про те, як збагатити організм магнієм, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Оксану Скиталінську у Telegram.

Що треба знати про магній

"Зараз багато лікарів, нутриціологів, блогерів часто пишуть про магній. Я дуже обережно ставлюся до закликів приймати ті чи інші добавки, я віддаю перевагу все перевіряти, читати результати достовірних досліджень", - каже лікар.

При цьому вона зазначає, що у більшості людей дійсно є дефіцит магнію. А нестача його в організмі може призвести до наступних проблем зі здоровʼям:

  • гіпертонія, перепади тиску
  • остеопороз
  • серцево-судинні хвороби та ух ускладнення (інсульти, інфаркти)
  • головні болі
  • болі в мʼязах
  • астма
  • когнітивні порушення і погіршення сну
  • і багато інших

Яка денна норма магнію і де його шукати

Денна норма магнію для звичайної людини - 400 мг.

"Це - узагальнена норма, "база", яка необхідна, щоб ми, більш-менш жили, і у нас були зменшені ризики мати проблеми зі здоровʼям. Але всі люди різні і мають різні стани, пов'язані зі здоров'ям", - говорить Скиталінська.

Лікар наголошує, що найкращий шлях одержання всіх речовин - їжа.

У яких продуктах найбільше магнію:

  • висівки - до 100 мг у 1/2 склянки
  • горіхи - до 80 мг у повній жмені
  • шпинат - до 80 мг у пів склянки щільно наповненої
  • мангольд (зелене і червоне листя, подібне до бурячиння) - до 80 мг у пів склянки

Окрім магнію, у висівках багато грубої клітковини, а це не кожен кишківник витримає. Також варто врахувати, що у горіхах разом із магнієм є ще й багато жиру. Проблема ще й тому, що магній погано засвоюється і при цьому виводиться з організму при деяких станах.

Що прискорює виведення магнію з організму:

  • вживання алкоголю
  • цукровий діабет
  • синдром подразненого кишківника та хвороба Крона
  • надмірне потовиділення (спека, сауна, спортзал)

Щоб дізнатись, який у вас рівень магнію, треба перевірити його вміст в еритроцитах. Також є аналіз вмісту його у волоссі, але він не точний, бо волосся росте, в середньому, 1 см в місяць, а еритроцит живе 120 днів.

"Найкращий спосіб - вживати добавки. Зараз є величезний вибір добавок з магнієм: цитрат, малат, сульфат, таурат та інші. Відрізняються вони не лише ціною, але і засвоюваністю. Магній не потрібно приймати курсами, його потрібно приймати весь час", - каже Скиталінська.

Дієтолог також наголошує, що навіть якщо приймаєте добавки, магній все одно має надходити із продуктів. Вона радить перетирати висівки у кавоварці й додавати їх до страви. Також обов'язковими у раціоні є зелень і горіхи.

Які переваги надає магній:

  • більший обʼєм сірої речовини мозку (тоді покращується памʼять, емоції, здатність до навчання)
  • менші ушкодження білої речовини (це відростки всіх нервових клітин, які відповідають за передачу інформації, тобто за якість роботи всієї нервової системи)

Читайте також про те, як приймати вітамін D і чим загрожує передозування вашому організму.

Раніше ми писали про те, чи дійсно глютен такий небезпечний.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Поради дієтолога Здоров'я
NEWS
Зеленський вирушить до Франції, щоб попросити НАТО збивати ракети РФ, - Politico
Зеленський вирушить до Франції, щоб попросити НАТО збивати ракети РФ, - Politico