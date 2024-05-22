Для здоровья сердца и костей: диетолог назвала 4 продукта, которые обогащают организм магнием
Магний - один из ключевых микроэлементов, регулирующий артериальное давление, он также участвует в работе мышц и нервной системы, укрепляет иммунитет. Его недостаток приводит к ряду проблем со здоровьем, поэтому ни в коем случае нельзя допускать его дефицита.
О том, как обогатить организм магнием, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Оксану Скиталинскую в Telegram.
Что нужно знать о магнии
"Сейчас многие врачи, нутрициологи, блогеры часто пишут о магнии. Я очень осторожно отношусь к призывам принимать те или иные добавки, я предпочитаю все проверять, читать результаты достоверных исследований", - говорит врач.
При этом она отмечает, что у большинства людей действительно есть дефицит магния. А недостаток его в организме может привести к следующим проблемам со здоровьем:
- гипертония, перепады давления
- остеопороз
- сердечно-сосудистые болезни и ух осложнения (инсульты, инфаркты)
- головные боли
- боли в мышцах
- астма
- когнитивные нарушения и ухудшение сна
- и много других
Какая дневная норма магния и где его искать
Дневная норма магния для обычного человека - 400 мг.
"Это - обобщенная норма, "база", которая необходима, чтобы мы, более или менее жили, и у нас были уменьшены риски иметь проблемы со здоровьем. Но все люди разные и имеют разные состояния, связанные со здоровьем", - говорит Скиталинская.
Врач отмечает, что лучший путь получения всех веществ - еда.
В каких продуктах больше всего магния:
- отруби - до 100 мг в 1/2 стакана
- орехи - до 80 мг в полной горсти
- шпинат - до 80 мг в пол стакана плотно наполненного
- мангольд (зеленые и красные листья, подобные свекловичному) - до 80 мг в пол стакана
Кроме магния, в отрубях много грубой клетчатки, а это не каждый кишечник выдержит. Также стоит учесть, что в орехах вместе с магнием есть еще много жира. Проблема еще в том, что магний плохо усваивается и выводится из организма при некоторых состояниях.
Что ускоряет выведение магния из организма:
- употребление алкоголя
- сахарный диабет
- синдром раздраженного кишечника и болезнь Крона
- чрезмерное потоотделение (жара, сауна, спортзал)
Чтобы узнать, какой у вас уровень магния, нужно проверить его содержание в эритроцитах. Также есть анализ содержания его в волосах, но он не точен, потому что волосы растут, в среднем, 1 см в месяц, а эритроцит живет 120 дней.
"Самый лучший способ - употреблять добавки. Сейчас есть огромный выбор добавок с магнием: цитрат, малат, сульфат, таурат и другие. Отличаются они не только ценой, но и усвояемостью. Магний не нужно принимать курсами, его нужно принимать все время", - говорит Скиталинская.
Диетолог также отмечает, что даже если принимаете добавки, магний все равно должен поступать из продуктов. Она советует перетирать отруби в кофеварке и добавлять их в блюдо. Также обязательны в рационе зелень и орехи.
Какие преимущества дает магний:
- больший объем серого вещества мозга (тогда улучшается память, эмоции, обучаемость)
- меньшие повреждения белого вещества (это отростки всех нервных клеток, отвечающих за передачу информации, т.е. за качество работы всей нервной системы)
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