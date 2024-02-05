Здоров'я - понад усе. В яких областях і містах України школи пішли на карантин

Київщина

У Київській області кількість людей, хворих на грип чи ГРВІ, зросла на майже 40%. З огляду на це 30 січня стало відомо, що 32 школи у трьох районах перейшли на дистанційне навчання:

Бориспільський - 18 шкіл

Броварський - 7

Фастівський - 7

Вінничина

Департамент освіти Вінницької міської ради також повідомив про дистанційне навчання у школах з 29 січня на тлі збільшення кількості хворих на грип А, COVID-19 та інші інфекційні хвороби.

5 лютого стало відомо про продовження дистанційного навчання у Вінницькій громаді.

Сумщина

На тлі погіршення епідеміологічної ситуації, перевести всі заклади загальної середньої освіти на дистанційне навчання вирішили також в Сумах.

Там діти навчатимуться онлайн щонайменше до 10 лютого.

Рівненщина

На Рівненщині також спостерігається підйом захворюваності на грип та ГРВІ. Медики навіть повідомили про один летальний випадок на Костопільщині (серед хворих на грип).

На тлі ситуації, що склалася, 5 лютого стало відомо, що:

40 шкіл Рівненщини переведені на дистанційну форму навчання

один заклад переведений на карантин

18 - на змішаній формі навчання

Не працюють також кілька дитсадків у Рівненській громаді.

Волинь

Через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ учнів та вчителів, на Волині (станом на 2 лютого) на дистанційне навчання були переведені 22 школи:

4 навчальні заклади у Копачівській, Городищенській та Ківерцівській громадах Луцького району

8 навчальних закладів у місті Володимир

9 навчальних закладів в Любомльській, Шацькій і Забродівській громадах Ковельського району

ліцей в Маневицькій громаді Камінь-Каширського району

окремі класи трьох ліцеїв у місті Нововолинськ

Закарпаття

У Закарпатській області також спостерігається значне зростання захворюваності на гострі респіраторні інфекції. З огляду на ситуацію, школи Ужгородської та Рахівської громад перебувають на карантині з 5 лютого і щонайменше на тиждень.

У Берегівській та Мукачівській громадах у школах було введено дистанційне навчання.

У всіх дошкільних навчальних закладах та кількох школах Іршавської громади також запровадили карантин.