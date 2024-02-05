Здоров'я - понад усе. В яких областях і містах України школи пішли на карантин

Нещодавно стало відомо про перевищення епідемічного рівня у трьох областях України - Житомирській, Хмельницькій та Чернівецькій. Збільшення захворюваності на ГРВІ зафіксували у ще п'ятьох областях - Вінницькій, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернігівській. З огляду на ситуацію, школи в деяких областях і містах почали закривати на карантин.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, в яких саме областях, громадах чи містах України школярі не можуть більше ходити до школи та змушені навчатися онлайн (або ж піти на позаплановий відпочинок).
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Київська ОВА, Департамент освіти Вінницької міської ради, Інформаційний портал Сумської міської ради, "Суспільне", Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
У Київській області кількість людей, хворих на грип чи ГРВІ, зросла на майже 40%. З огляду на це 30 січня стало відомо, що 32 школи у трьох районах перейшли на дистанційне навчання:
Департамент освіти Вінницької міської ради також повідомив про дистанційне навчання у школах з 29 січня на тлі збільшення кількості хворих на грип А, COVID-19 та інші інфекційні хвороби.
5 лютого стало відомо про продовження дистанційного навчання у Вінницькій громаді.
На тлі погіршення епідеміологічної ситуації, перевести всі заклади загальної середньої освіти на дистанційне навчання вирішили також в Сумах.
Там діти навчатимуться онлайн щонайменше до 10 лютого.
На Рівненщині також спостерігається підйом захворюваності на грип та ГРВІ. Медики навіть повідомили про один летальний випадок на Костопільщині (серед хворих на грип).
На тлі ситуації, що склалася, 5 лютого стало відомо, що:
Не працюють також кілька дитсадків у Рівненській громаді.
Через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ учнів та вчителів, на Волині (станом на 2 лютого) на дистанційне навчання були переведені 22 школи:
У Закарпатській області також спостерігається значне зростання захворюваності на гострі респіраторні інфекції. З огляду на ситуацію, школи Ужгородської та Рахівської громад перебувають на карантині з 5 лютого і щонайменше на тиждень.
У Берегівській та Мукачівській громадах у школах було введено дистанційне навчання.
У всіх дошкільних навчальних закладах та кількох школах Іршавської громади також запровадили карантин.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, яка ситуація з COVID-19 та грипом в областях та чи можливий локдаун в Україні.
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