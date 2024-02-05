Здоровье - превыше всего. В каких областях и городах Украины школы ушли на карантин

Недавно стало известно о превышении эпидемического уровня в трех областях Украины - Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой. Увеличение заболеваемости ОРВИ зафиксировали в еще пяти областях - Винницкой, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской. Учитывая ситуацию, школы в некоторых областях и городах начали закрывать на карантин.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, в каких именно областях, общинах или городах Украины школьники не могут больше ходить в школу и вынуждены учиться онлайн (или пойти на внеплановый отдых).
При подготовке материала были использованы следующие источники: Киевская ОВА, Департамент образования Винницкого городского совета, Информационный портал Сумского городского совета, "Суспільне", Ровенский областной центр контроля и профилактики болезней.
В Киевской области количество людей, заболевших гриппом или ОРВИ, возросло почти на 40%. Учитывая это, 30 января стало известно, что 32 школы в трех районах перешли на дистанционное обучение:
Департамент образования Винницкого городского совета также сообщил о дистанционном обучении в школах с 29 января на фоне увеличения количества больных гриппом А, COVID-19 и другими инфекционными заболеваниями.
5 февраля стало известно о продолжении дистанционного обучения в Винницкой общине.
На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации перевести все заведения общего среднего образования на дистанционное обучение решили также в Сумах.
Там дети будут учиться онлайн минимум до 10 февраля.
В Ровенской области также наблюдается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Медики даже сообщили об одном летальном случае в районе Костополя (среди больных гриппом).
На фоне сложившейся ситуации 5 февраля стало известно, что:
Не работают также несколько детсадов в Ровенской общине.
Из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ среди учеников и учителей, на Волыни (по состоянию на 2 февраля) на дистанционное обучение были переведены 22 школы:
В Закарпатской области также наблюдается значительный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Учитывая ситуацию, школы Ужгородской и Раховской общин находятся на карантине с 5 февраля и по меньшей мере на неделю.
В Береговской и Мукачевской общинах в школах было введено дистанционное обучение.
Во всех дошкольных учебных заведениях и нескольких школах Иршавской общины также был введен карантин.
Напомним, ранее мы рассказывали, какая ситуация с COVID-19 и гриппом в областях и возможен ли локдаун в Украине.
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