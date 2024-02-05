Здоровье - превыше всего. В каких областях и городах Украины школы ушли на карантин

Киевская область

В Киевской области количество людей, заболевших гриппом или ОРВИ, возросло почти на 40%. Учитывая это, 30 января стало известно, что 32 школы в трех районах перешли на дистанционное обучение:

Бориспольский - 18 школ

Броварской - 7

Фастовский - 7

Винницкая область

Департамент образования Винницкого городского совета также сообщил о дистанционном обучении в школах с 29 января на фоне увеличения количества больных гриппом А, COVID-19 и другими инфекционными заболеваниями.

5 февраля стало известно о продолжении дистанционного обучения в Винницкой общине.

Сумская область

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации перевести все заведения общего среднего образования на дистанционное обучение решили также в Сумах.

Там дети будут учиться онлайн минимум до 10 февраля.

Ровенская область

В Ровенской области также наблюдается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Медики даже сообщили об одном летальном случае в районе Костополя (среди больных гриппом).

На фоне сложившейся ситуации 5 февраля стало известно, что:

40 школ Ровенской области переведены на дистанционную форму обучения

одно заведение переведено на карантин

18 - на смешанной форме обучения

Не работают также несколько детсадов в Ровенской общине.

Волынская область

Из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ среди учеников и учителей, на Волыни (по состоянию на 2 февраля) на дистанционное обучение были переведены 22 школы:

4 учебных заведения в Копачевской, Городищенской и Киверцовской общинах Луцкого района

8 учебных заведений в городе Владимир

9 учебных заведений в Любомльской, Шацкой и Забродовской общинах Ковельского района

лицей в Маневицкой общине Камень-Каширского района

отдельные классы трех лицеев в Нововолынске.

Закарпатская область

В Закарпатской области также наблюдается значительный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Учитывая ситуацию, школы Ужгородской и Раховской общин находятся на карантине с 5 февраля и по меньшей мере на неделю.

В Береговской и Мукачевской общинах в школах было введено дистанционное обучение.

Во всех дошкольных учебных заведениях и нескольких школах Иршавской общины также был введен карантин.