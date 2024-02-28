Здійсниться мрія багатьох. Зовсім скоро ми будемо розуміти думки наших домашніх вихованців - і ось чому

Декілька наукових груп з різних університетів зараз займаються розробкою нейронних мереж, призначених для того, щоб допомогти людям у розумінні мови тварин. З використанням бази даних та штучного інтелекту ці системи будуть аналізувати поведінку, міміку та звуки, що видаються тваринами, з метою виявлення їх сенсового змісту.

Деталі дослідження

Вчені прогнозують, що протягом найближчих трьох років у цій галузі відбудеться значний прогрес, який дозволить розшифровувати дії тварин. Це наблизить момент, коли власники домашніх вихованців зможуть по-справжньому розуміти, що відчувають і думають їхні коти чи собаки.

Серед організацій, що працюють над подібними проектами, виділяється Earth Species Project, некомерційна організація, створена у 2017 році. Учасники проекту збирають дані не лише про комунікацію свійських тварин, а й досліджують спілкування китів, ворон та інших диких представників фауни.

Головна мета цього проекту полягає не лише у тому, щоб зрозуміти, що намагається висловити тварина, а й у встановленні двосторонньої комунікації. Іншими словами, створення пристрою, здатного відтворювати звуки, зрозумілі звірам.

Інші дослідження

Вчені з Університету Лінкольна також працюють над подібним проектом, використовуючи штучний інтелект для класифікації та аналізу міміки кішок, а також їх поведінки та гавкання собак.

Фахівці з Університету Тель-Авіва просунулися досить далеко у цій галузі. Вони фокусуються на вивченні мови кажанів, реєструючи звуки їхнього спілкування та аналізуючи їх у поєднанні з відеозаписами поведінки. Потім отримані дані обробляються з використанням системи штучного інтелекту, що виявляє пов'язані патерни.

Було проведено аналіз 15 тисяч фрагментів спілкування кажанів, що дозволило виявити глибокий рівень їхньої комунікації. Виявилося, що ці ссавці навіть "сперечаються" з приводу їжі, а дорослі самки використовують спеціальну мову, що нагадує "сюсюкання", при спілкуванні з дитинчатами.

Спілкування відбувається в ультразвуковому діапазоні, який сприймається людським слухом, але може бути виявлений спеціальним обладнанням. Проте, створення повноцінного декодера-перекладача мови кажанів знаходиться ще значно далеко, згідно з авторами дослідження.

Команда проекту CETI зараз займається розшифровкою мови китів. Вчені розміщують мікрофони в місцях проживання цих морських тварин, спостерігаючи за їхньою поведінкою. Деякі послідовності звуків вже передбачувані на 95 відсотків, проте для повного розуміння того, про що саме спілкуються ці морські гіганти, потрібно більше даних.