"Збори може Дорофєєва закривати". Український співак і боєць ЗСУ висловився про артистів, які не пішли на фронт

Кувалдін про артистів, які не на передовій

На думку виконавця, його колегам не слід прикриватися зборами, адже з цим можуть впоратися і жінки-артистки.

Мирослав Кувалдін (фото: instagram.com/mjkuvaldin)

"Усі відповідальні люди зараз на фронті. У мене не було взагалі ніякого страху перед мобілізацією, я прийшов добровольцем вже на другий день [повномасштабного вторгнення]. Я опустив "гриву", відсунув свою гордість, якісь здобутки, і просто виконую завдання, які мені ставлять. Після 2014 року під час АТО було достатньо вмотивованих людей, які брали у цьому участь. У 2022 році на початку всі мотивовані пішли. Не хочу ніяк критикувати колег за цехом, це на совісті кожного. Але збори може і Надя Дорофєєва нормально закривати", - поділився чоловік.

Мирослав Кувалдін (фото: instagram.com/mjkuvaldin)

За словами лідера "The ВЙО", армії потрібні не лише штурмовики, а й "чоловіки, які вміють хоч щось робити".

"Приїжджаємо нашою маленькою групою і робимо так, щоб військовослужбовець на годину-півтори трохи забув про те, де знаходиться, а потім згадав, для чого він тут знаходиться. Я до 2022 року волонтерив, зустрічався з деякими бригадами. Після 22 року я зрозумів, що волонтеркою вже не обійдешся: треба віддавати набагато більше батьківщині", - розповів про свої обов'язки Кувалдін.

До слова, співак зараз є молодшим сержантом у 59-й окремій мотопіхотній бригаді. Його завдання - підтримувати морально-психологічний стан військовослужбовців.

Він їздить уздовж лінії фронту та разом зі своїми колегами дає по 3-4 концерти на день.