Так збивати високий тиск не можна: які бабусині способи не варто використовувати і чому
Люди старшого віку часто просять в аптеках продати щось "від тиску". І безконтрольний прийом таких препаратів дуже небезпечний. А вся річ у тому, що за радянських часів за підвищеного кров'яного тиску (гіпертензії) призначали зовсім неефективні способи лікування.
Які старі способи та методи лікування проти підвищеного тиску використовувати зараз не можна, розповіла кардіологиня Ілона Бегларян для "Бережи себе".
Як розпізнати проблеми з тиском
Часто людина не відчуває яскраво виражених ознак гіпертонії (підвищеного тиску). Єдиний спосіб перевірити – виміряти артеріальний тиск за допомогою спеціального апарату.
Якщо у вас скарг на тиск немає і ваш вік перетнув позначку 40 років, у Національній службі здоров'я Британії рекомендують перевіряти тиск раз на 5 років. Якщо ви знаходитесь в зоні ризику – то хоча б раз на рік.
Фактори ризику:
Стать (частіше проблеми виникають у жінок)
Вік (старше 50 років)
Рівень загального холестерину
А також симптоми:
- Підвищений тиск (понад 140/90)
- Головний біль - частіше в потиличній або тім'яній частині
- Періодичний шум у вухах, потемніння в очах та запаморочення
- Біль у серці
- Прискорене серцебиття (понад 90 разів на хвилину) у спокійному стані
- Відчуття задухи
Як лікували гіпертонію в СРСР
Як пояснює Ілона Бегларян, одним із найпопулярніших препаратів від тиску за радянських часів був клофелін.
"Клофелін дійсно має здатність знижувати тиск, але є проблеми щодо безпеки. Зокрема - недотримання норм безпечного дозування та пов'язані з цим наслідки, наприклад, неврологічні ефекти", - наголошує кардіологиня.
Ще один препарат, який використовували на той час – фуросемід. Однак це швидше сечогінний засіб.
“Фуросемід також впливає на артеріальний тиск, але не безпосередньо. Це сечогінний засіб. Тому у комбінованому лікуванні різних станів препарат використовують й зараз. Но ми маємо багато більш безпечних сечогінних, коли води дійсно потрібні. Пацієнти, наприклад, часто приймали препарат понад норму, спостерігаючи за протинабряковим ефектом фуросеміду. Передозування призводить до критичного зниження рівня калію в крові, небезпечного для серця", - попереджає лікарка.
Використовували народні методи. Наприклад, п'явки, які для лікування різних хвороб застосовували із середніх віків. Навіть зараз в деяких аптеках можна побачити оголошення про продаж п'явок. І цих не приємних тварин люди використовують проти дуже різних захворювань. І звичайно ж – без доказів ефективності та безпеки.
При підвищеному тиску п'явки використовували з дуже простих логічних міркувань – менше крові, нижчий тиск. І в середньовіччі багато що лікували кровопусканням.
Ще наші бабусі парили ноги, щоб знизити тиск. Кардіологиня пояснює, що при такій процедурі дрібні периферичні судини розширюються й артеріальний тиск тимчасово опускається. Однак одна справа – знімати у такий спосіб набряк носа при ГРВІ, а інша – впливати на серйозні кардіологічні стани.
Як пояснює лікарка, дозувати такий вплив не вийде, а сам він довго не витримає. У сучасній доказовій медицині є безліч безпечних та ефективніших методів. А знімати симптоми на деякий час за допомогою парення ніг – це запускати проблему.
Чи є профілактика?
Ілона Бегларян зазначає, що зараз використовується міжнародний досвід для лікування цього захворювання та можна підібрати препарат кожному пацієнту індивідуально – з урахуванням стану здоров'я та багатьох показників.
Магічної пігулки від гіпертонії, на жаль, не існує. І у багатьох випадках значно покращити ситуацію допоможе зміна стилю життя – корекція раціону, підвищення фізичної активності.
Що можна зробити для здоров'я судин:
Зменшити вживання солі до 1 ч. ложки на день - тут не тільки сіль, яку ви використовуєте у приготуванні, але й та, яка є у готових продуктах.
Харчуйтеся збалансовано, включіть у раціон більше фруктів та овочів
Не нехтуйте фізичним навантаженням
Слідкуйте за своїм індексом тіла (порадьтеся про це з вашим лікарем)
Відмовтеся від куріння та алкоголю
Намагайтеся вживати менше кофеїну
І пам'ятайте, що поставити діагноз може тільки фахівець і схему лікування він підбирає індивідуально - відповідно до показників здоров'я.
До речі, раніше ми писали про те, що кардіологиня назвала найкращі тонометри для вимірювання тиску.
А ще розповідали про те, які популярні ліки можуть підвищувати тиск.