Так збивати високий тиск не можна: які бабусині способи не варто використовувати і чому

Люди старшого віку часто просять в аптеках продати щось "від тиску". І безконтрольний прийом таких препаратів дуже небезпечний. А вся річ у тому, що за радянських часів за підвищеного кров'яного тиску (гіпертензії) призначали зовсім неефективні способи лікування.

Які старі способи та методи лікування проти підвищеного тиску використовувати зараз не можна, розповіла кардіологиня Ілона Бегларян для " Бережи себе ".

Як розпізнати проблеми з тиском

Часто людина не відчуває яскраво виражених ознак гіпертонії (підвищеного тиску). Єдиний спосіб перевірити – виміряти артеріальний тиск за допомогою спеціального апарату.

Якщо у вас скарг на тиск немає і ваш вік перетнув позначку 40 років, у Національній службі здоров'я Британії рекомендують перевіряти тиск раз на 5 років. Якщо ви знаходитесь в зоні ризику – то хоча б раз на рік.

Фактори ризику:

Стать (частіше проблеми виникають у жінок)

Вік (старше 50 років)

Рівень загального холестерину

А також симптоми:

Підвищений тиск (понад 140/90)

Головний біль - частіше в потиличній або тім'яній частині

Періодичний шум у вухах, потемніння в очах та запаморочення

Біль у серці

Прискорене серцебиття (понад 90 разів на хвилину) у спокійному стані

Відчуття задухи

Як лікували гіпертонію в СРСР

Як пояснює Ілона Бегларян, одним із найпопулярніших препаратів від тиску за радянських часів був клофелін.

"Клофелін дійсно має здатність знижувати тиск, але є проблеми щодо безпеки. Зокрема - недотримання норм безпечного дозування та пов'язані з цим наслідки, наприклад, неврологічні ефекти", - наголошує кардіологиня.

Ще один препарат, який використовували на той час – фуросемід. Однак це швидше сечогінний засіб.

“Фуросемід також впливає на артеріальний тиск, але не безпосередньо. Це сечогінний засіб. Тому у комбінованому лікуванні різних станів препарат використовують й зараз. Но ми маємо багато більш безпечних сечогінних, коли води дійсно потрібні. Пацієнти, наприклад, часто приймали препарат понад норму, спостерігаючи за протинабряковим ефектом фуросеміду. Передозування призводить до критичного зниження рівня калію в крові, небезпечного для серця", - попереджає лікарка.

Використовували народні методи. Наприклад, п'явки, які для лікування різних хвороб застосовували із середніх віків. Навіть зараз в деяких аптеках можна побачити оголошення про продаж п'явок. І цих не приємних тварин люди використовують проти дуже різних захворювань. І звичайно ж – без доказів ефективності та безпеки.

При підвищеному тиску п'явки використовували з дуже простих логічних міркувань – менше крові, нижчий тиск. І в середньовіччі багато що лікували кровопусканням.

Ще наші бабусі парили ноги, щоб знизити тиск. Кардіологиня пояснює, що при такій процедурі дрібні периферичні судини розширюються й артеріальний тиск тимчасово опускається. Однак одна справа – знімати у такий спосіб набряк носа при ГРВІ, а інша – впливати на серйозні кардіологічні стани.

Як пояснює лікарка, дозувати такий вплив не вийде, а сам він довго не витримає. У сучасній доказовій медицині є безліч безпечних та ефективніших методів. А знімати симптоми на деякий час за допомогою парення ніг – це запускати проблему.

Чи є профілактика?

Ілона Бегларян зазначає, що зараз використовується міжнародний досвід для лікування цього захворювання та можна підібрати препарат кожному пацієнту індивідуально – з урахуванням стану здоров'я та багатьох показників.

Магічної пігулки від гіпертонії, на жаль, не існує. І у багатьох випадках значно покращити ситуацію допоможе зміна стилю життя – корекція раціону, підвищення фізичної активності.

Що можна зробити для здоров'я судин:

Зменшити вживання солі до 1 ч. ложки на день - тут не тільки сіль, яку ви використовуєте у приготуванні, але й та, яка є у готових продуктах.

Харчуйтеся збалансовано, включіть у раціон більше фруктів та овочів

Не нехтуйте фізичним навантаженням

Слідкуйте за своїм індексом тіла (порадьтеся про це з вашим лікарем)

Відмовтеся від куріння та алкоголю

Намагайтеся вживати менше кофеїну

І пам'ятайте, що поставити діагноз може тільки фахівець і схему лікування він підбирає індивідуально - відповідно до показників здоров'я.